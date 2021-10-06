性感網美謝侑芯有甜美外型加上超兇E罩杯身材，讓她在IG就擁有超過78萬粉絲擁戴，過去她就讀中臺科大護理系，畢業後還當過護理師，因此更被封「護理系女神」；謝侑芯平時樂於和粉絲分享辣照，昨（5）日PO出搭捷運美照，卻被發現疑似忘記穿內衣，胸前激凸讓網友快了快噴鼻血。

謝侑芯目前是一名直播主和外拍模特兒，私底下穿著清涼火辣，不吝嗇展現好身材，因此擄獲一票又一票的粉絲；昨日她一如往常在IG曬美照道早安，畫面中她戴著口罩搭捷運，身上是一件短版米色上衣搭配灰色激短熱褲，四肢纖細外還露出小蠻腰。

不過，最吸睛的是，謝侑芯疑似沒有穿內衣，胸前隱約看見激凸兩點，如此養眼的畫面出現在台北捷運上，讓人腦中無限遐想；之前謝侑芯的各種大尺度美照就經常被討論，如今搭捷運又那麼大膽，照片也被網友瘋傳。

謝侑芯搭捷運清涼照曝光後，讓眾人都瘋狂了，紛紛在底下激動留言，「厲害，搭捷運也不戴罩」、「早安安正能量」、「怎麼沒有在捷運遇到」、「哇好厲害」、「太性感了」、「坐車穿這樣，為什麼我遇不到」、「羨慕同車旅客」、「好猛的外出服」、「太犯規啦」。