振興五倍券即將發放，台灣大哥大響應政府拚經濟，推出振興加碼方案，10月底前申辦台灣大5G專案搭配三星、華碩等八家知名手機品牌指定機款，不論是否持五倍券，都能享有最多現折2000元的優惠。

另外，申辦「mo幣多」專案，合約期間最高可獲得24600元momo幣。myfone購物並推出5倍加碼專區，消費就有機會抽到結帳金額5倍的贈品電子禮券。

台灣大表示，到實體或網路門市新申辦/攜碼/續約5G 1399元以上資費，搭配9款5G旗艦機或平板電腦，包括華碩Zenfone 8與Zenfone 8 Flip、Sony Xperia 10 III與Xperia 1 III、vivo X70 Pro、OPPO Reno6 Pro，以及Samsung摺疊機Galaxy Flip3、Fold3和Tab S7 FE，最多現折2000元。

以華碩Zenfone 8為例，申辦台灣大1599元專案，綁約48個月，手機專案價原價1990元，折價後0元。台灣大「Open Possible聯名卡」卡友申辦1399以上專案，加碼額外贈送2000元momo幣。

購買HTC U20、小米11 Lite NE及realme GT大師版等多款指定5G手機，並搭配999元以上方案，最多可折抵1000元。同時，台灣大「全民舊機換新機」活動也提供高額折抵金，以門市回收iPhone 12 Pro Max，最高可折抵3萬元。

申辦台灣大5G 1399元「mo幣多」專案，振興加碼額外送3000元momo幣，搭配原有momo幣回饋方案，2年合約期間最高可拿到24600元momo幣，讓用戶在momo購物選購自己喜歡的商品。

myfone購物特別推出5倍加碼專區，只要購買專區內商品，就有機會抽中商品結帳金額5倍的贈品電子禮券回饋，最高可拿到5000元電子禮券。

此外，10月31日之前到台灣大網路門市申辦指定專案，或在myfone購物全站累積消費滿6600元，有機會抽中Gogoro機車。