亞太電信數位門市與永豐銀行UP分期（Uneven Payment，非勻稱付款）合作，推出「iPhone年年換新」專案，業界少見12個月電信專案合約。

亞太電信表示，於數位門市申辦iPhone 13全系列新機，搭配「iPhone年年換新」月租1399元方案，綁約12個月，透過永豐銀行提供UP分期服務，將12個月的電信月租費+手機專案價的總刷卡金，分攤成14期，提供14期零利率分期。前13期需支付60％總刷卡金，每月最低月付1554元起，5G不限速上網吃到飽外，繳滿一年後，於第13個月可帶原專案申辦的手機進行舊換新折抵，並保證50％原牌價回收（須符合回收條件），舊機回收金可全額折抵第13期後的刷卡金。

亞太電信強調，蘋果手機的保值性高，每年蘋果新機上市，往往吸引眾多果粉體驗最新一代新機。而目前市場上的手機專案合約長達2年以上，亞太電信「iPhone年年換新」提供12個月合約、分期0利率，透過與永豐銀行UP分期合作，一年期滿後，第13個月可搭配舊換新優惠折抵剩餘的刷卡金，讓果粉購入最新iPhone。

以申辦「iPhone年年換新」iPhone 13 mini 128G為例，消費者持永豐銀行任何一張信用卡，至亞太電信數位門市刷卡購買該新機，搭配月租1399元，享5G不限速上網吃到飽，電信專案合約共計12期，加計iPhone 13 mini 128G手機專案價，總刷卡金額33688元。前13個月需支付刷卡金的60％，最低月付1554元起（含電信月租、手機專案價），繳滿一年期款後，剩餘40％刷卡金可搭配原專案購買手機進行舊換新折抵，即再付3579元，待蘋果明年推出新一代iPhone，第13個月即可啟動續約，搶先擁有下一支新iPhone。

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