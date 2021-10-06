台股近期面臨中美外部變數，屢遭提款，尤以晶圓代工雙雄失血為甚，繼高盛證券護航台積電（2330）後，美銀證券向旗下客戶疾呼，聯電（2303）毛利率擴張持續中，產業循環的順風只是加分項，萬不可忽略聯電提升獲利結構所做的大幅改變，給予「買進」投資評等。

聯電6日公告9月營收為187.5億元，僅較8月歷史新高的187.89微減0.2％，年增29％。相較於外界原評估聯電9月營收月減個位數百分點，像是摩根士丹利證券的預期為月減4％、年增24％，聯電實際交出的成績單顯著優於市場推估值。

聯電第三季營收刷新單季新高後，外資估計，聯電第三季每股純益為1.14元，毛利率為35.7％，第四季營收可望再季增3％，毛利率36％。

美銀證券指出，聯電採取新策略強化營運執行力，在產業循環中，將有助提升毛利率與股東權益報酬率（ROE），就聯電資本緊張程度來看，早已從2016年的峰值62％，大降至2020年的15％，過去二年以來，聯電每片晶圓的折舊與非折舊成本分別下滑34％與9％。

進一步考慮產品組合改善與晶圓代工報價上漲等利多因子，可以發現，自2019年來，聯電晶圓單位售價提升了11％。美銀研判，由晶片短缺驅動的晶圓價格上漲狀況，將延續到未來幾季，整體而言，聯電毛利率、ROE將從過去五年的14～22％、3～12％，以倍數增長至2022～2023年的35％以上與20％之高水準。聯電得益於優異ROE與自由現金流的幫助，將可持續上演重新評價（re-rating）行情。

高盛證券指出，聯電接下來可望進一步調高晶圓代工單位售價，促使2022～2023年毛利率出現長足進步。樂觀派外資對聯電的財務預期更加樂觀，看好2022年毛利率足足較2021年多出一成，達44.6％，同期間每股純益將由4.05元，大增逾五成、至6.25元，獲利跳升幅度令市場咋舌。