CRIF中華徵信所總經理郭曉薇6日指出，隨著永續供應鏈的管理力度日益強大，不僅台灣的大型企業受到規範，更多的中小企業也正逐步受到ESG的要求，但是中小企業相對缺乏永續議題的輔導資源，加上目前ESG資訊揭露不足，未來將更難跨足國際市場。

金管會的〈綠色金融行動方案2.0〉重點之一：提供工具措施協助金融機構，就強調「ESG資訊揭露」，企業需擴大強制編製永續報告書範圍、且內容品質要提升，設立「資料庫平台」讓企業知道面臨的環境氣候風險，台版「永續分類法」，「情境分析壓力測試」等，均是要讓ESG生態系上的不同利害關係人彼此掌握透明、完整的資訊。

優樂地永續董事長朱竹元指出，財經、環保部會積極規劃「永續金融」的各項執行政策，包含即將上路的「永續分類標準」，可以預見，金融業者對於企業的融資，未來將同步審查財務績效、永續績效，以決定是否提供融資。目前包含銀行、信保基金、台灣中小企業聯合輔導基金會都在研擬相關規劃，相信很快就會施行，中小企業應及早因應轉型，以避免未來陷入因應時間短促，轉型成本更高的窘狀。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪，6日在《2021 CRIF FORUM 建構ESG永續產業的韌性與商機》論壇專題演講時，以「永續分類法」為例指出，它的初衷是讓大家了解，「永續是有標準的！」，歐盟永續分類規則（EU Taxonomy）是全世界最早行動、相對詳盡，各議題高達100項資料，研議中的台版「永續分類法」初期只有三大類、22項經濟活動，但都屬於目前國內重要活動，如再生能源製造氫氣，採用本土化的數據與標準，非常有系統性真正追蹤到對環境的損害，一旦真正執行了相關指標，可以明白揭露企業ESG的量與質，提供金融單位參考，據此提供資金支持企業投入永續。

溫麗琪強調，ESG的資訊揭露，是未來台灣與國際打這場仗，最重要的核心！清楚量化的標準，大家知道努力的方向，亦伴隨新商機的萌發，企業主知道自己的方向，能幫助大家走向想走的目標。