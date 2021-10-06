系統太智慧是不行的。金管會6日公告，國泰人壽沒有依規定確認保戶意願，就逕自以保戶投保保單中留存的最新地址，作為同一保戶所有保單的通知或催告地址，且郵件結果不是「退件」，就認定已完成催告，對於留存地址並不是最新地址的保單，繳費異常時，沒有再進行催告，被認定不利保戶權益保障，被罰鍰60萬元。

同一天，全球人壽亦被公告，因2015年到2017年辦理董事會決議的資訊系統整合案，預算費用內容原是以個險加團險系統為基礎，後來與合作廠商簽約約定排除團體保險，但後續追加新核心系統專案預算提報董事會時，公司經營團隊沒有對董事會說明該專案範疇不包括團(旅)險系統的可能影響及因應作法，不利公司董事會對新核心系統後續建置情形及相關影響的控管。

其次是辦理防火牆管理作業，雖已定期檢視防火牆規則，但採高風險連線功能者，沒有評估其安全性及必要性，及允許使用網路芳鄰服務從辦公區連線到正式主機的情形，沒有評估其妥適性，不利公司網路安全；第三是全球人壽新核心系統使用的應用程式，其平台版本經查存有眾多安全漏洞，且廠商已公告停止支援服務，未評估新核心系統可能因此產生的風險，並敘明補償性管控方式或訂定汰換計畫等後續處理方案，不利公司核心系統的資訊安全控管。保險局公布，全球人壽雖已在上線前對新核心系統進行原始碼掃描(白箱掃描)，但查公司辦理弱點檢視作業對安裝有安全疑慮的軟體，沒有建立定期檢視及控管機制，不利公司核心系統的資訊安全控管。

全球人壽亦被罰60萬元及一個糾正。

保險局針對國壽的缺失強調，保險公司對於保戶所有保單留存的最新地址與其他保單地址不同時，應向保戶徵詢是否同意以最新地址作為其他保單的住所或收費地址，切實確認保戶的意見，不得擅自變更保單地址，以落實對保戶的公平待客。