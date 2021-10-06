脫口秀女星龍龍日前控訴遭薩爾泰娛樂昔日班底老K霸凌，風波延燒至今仍未平息，她稍早又在臉書PO出影片回應網友質疑她的6大疑點，在還原事情始末過程中不時難過哭出聲，更因不捨她的經紀人康姐在風波中遭網友誤解，向康姐道歉。

龍龍稍早再度PO片回應網友質疑，對於不少網友翻出她去年影片，質疑她對什麼笑話能講根本是雙重標準，對此龍龍強調：「這是一個職場霸凌的性羞辱事件，跟女不女權完全沒有關係，那關於雙標的部分，有人挖出我去年的影片，裡面內容提到，每個人的底線不一樣，因為你開不起玩笑，或是你不覺得這個好笑，而我不能開玩笑，但是他們在直播裡面公然講的是性羞辱、是欺負，是污辱，它跟玩笑一點關係都沒有，也一點都不好笑，我長年來一直接受這樣子惡意攻擊，我並不覺得這是一件開玩笑。」

龍龍親自回應網友質疑，盼霸凌風波就此落幕。(取自龍龍的沒梗人生臉書)

龍龍表示她參加《炎上》的唯一條件，就是不要提到前男友賀瓏，「那如果你一邊答應我不會提到，然後一邊要在台上講到的話，那根本就是拐騙我去參加這個演出，完全違背職業道德。」至於提到客家男友的哏，龍龍說第一她自己是客家人，第二客家前男友同意她可以寫這樣子的稿子，前男友也有到場支持她，第三，這個前男友並不是指賀瓏。

另外龍龍還在臉書發文提到經紀人康姐部分，她說這次事件讓她感受到經紀公司願意保護她的決心，令她相當感動，同時也向康姐致歉，「再來是經紀人康姐的部分，我們的合作剛起步還在磨合期，但這次事件讓我感受到星雨國際願意保護我的決心，我真的很感動。康姐在與薩泰爾娛樂負責人曾博恩的溝通過程，一直訴求理性和平，大事化小的做法，但衍生後續的風波，並遭到許多人誤解，受到種種委屈在此跟康姐道歉。」

「老K今天雖然沒有道歉，但不代表這整件事情沒有意義。」龍龍在影片尾聲表示，把職場霸凌與性羞辱這件事說出來讓她覺得好多了，也希望風波到此落寞，感謝外界批評指教與關心，期待喜劇圈越來越好。