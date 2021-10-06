前交通部長林佳龍近月展開光合之行公益關懷之旅，第三站拜訪正在籌拍《台灣三部曲》的魏德聖導演。除了電影場景及道具首曝光，魏德聖導演並為林佳龍導覽，兩人暢談2024這個關鍵的年份。

林佳龍6日昨到林口參訪《台灣三部曲》的電影道具倉庫，26日也前去高雄「南星計畫區」參訪電影場景「麻豆社」，聆聽魏德聖導演籌拍《台灣三部曲》20多年的心路歷程。林佳龍表示，2024不只是總統大選的選舉年，更是荷蘭人來台，台灣參與大航海時代的四百年紀念，他十分感佩魏德聖導演挑戰大工程，用電影來訴說台灣與世界接軌的起點。

林佳龍表示，台灣歷史有許多被遺忘的篇章，我們在探討台灣國際地位的過程，往前追溯他們之於世界的角色是重要的工作。透過影視則能更普及地觸發觀眾的思考。

他說，不管是過去魏德聖導演的電影《賽德克．巴萊》的票房，或是近日公視影集《斯卡羅》的收視，都證明了以台灣為題材的電影，能得到觀眾的喜愛。林佳龍得知《台灣三部曲》因為資金的問題，已經宣告停拍，他表示十分遺憾場景可能無法呈現在觀眾面前，希望各界能持續協助。

林佳龍說，台灣早在四百年前，就已經走入全球化，對於現在的台灣尋找認同或角色也很有啟發。他感謝魏德聖能夠帶動社會以不同角度看待台灣，賦予2024年除了政治以外的歷史重要性。

魏德聖說，拍攝《台灣三部曲》的契機，是在1996年看到作家王家祥《倒風內海》小說後，開始想像每天腳踩的這片土地，400年前是什麼樣子，從劇本開始慢慢建構四百年前的生活模式。他提到，在過去創作電影《賽德克．巴萊》後，面臨到站在何種角度說故事，無論是原住民、荷蘭人或漢人，要如何呈現時代與大環境的求生抉擇過程，也因為時代的背景與故事夠豐富，所以希望以三部曲，從三個角度三種故事來呈現一個時代的故事。

魏德聖說，電影的功能不只是拍攝故事，就像透過電影可以了解到美國的原住民族群有印地安人，也是一種外交文化，更可以從電影中影響更多人。他強調，台灣文化其實是結合了原住民、漢人遺族、新移民等文化，其實台灣只要心胸可以大到接受一個世界，世界就是台灣的。

「麻豆社」的搭景地點選在高雄「南星計畫區」，也是電影第一個搭設的場景，要呈現的是西拉雅原住民部落的原貌。在參訪完「麻豆社」後，林佳龍也到林口看電影道具，聆聽劇組考究四百年前樣貌的用心。他也套上道具服裝體驗四百年前的人物設定。

林佳龍最後表示，拿著魏導送的《台灣三部曲》劇本、鹿皮、還有樹皮製作成的衣料，他認為轉彎之處，也許另有風景。2024，不管什麼形式，仍期待能看到魏導推出這部大航海時代下的電影作品，希望各界一起為魏德聖導演加油。

「光合公益關懷之旅－攏係好朋友．台灣作夥行」系列，首站從台中出發拜訪長期投入老人照護的林依瑩前副市長，第二站到雲林拜訪「良作工場農業文創館」吳昆民董事長，第三站則到高雄拜訪魏德聖導演，陸續將持續到全台各地，關心偏鄉、長照、農業、地方創生、青創、傳產、教育、文化與觀光等領域的公益工作者。