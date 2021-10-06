「東元阿嬤」林明穱9月28日才過與子孫在家中過完生日，5日晚間辭世享嵩壽103歲。

林明穱是東元第一任董事長林和引的妻子，也是創始家族之一的偕林波士胞妹、東元集團會長黃茂雄的岳母，林明穱雖然後來交棒給女婿黃茂雄，但在今年東元集團的經營權之爭中，曾發出「支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」公開信，力挺外孫黃育仁擔任董事長，一路以來被東元集團視為精神象徵。

東元集團由偕林波士、林和引與錢水木、孫炳輝、黃土英、林長城等五大家族所創立，林明穱的先生林和引因癌症早在1965年過世，第一代創始股東陸續過世或退休後，第二、三代家族成員陸續進入董事會或公司任職，林明穱雖然退休，不過仍是東元集團的精神象徵，每逢東元週年慶必定盛裝出席，至今仍為創始家族中少數活躍的第一代，也被外界封為輩分最高的老東元人。

林明穱是虔誠的基督教徒，退休後的林明穱不僅成立教會，更是催生「手語聖經辭典」的重要推手，感念馬偕博士來台傳教，以表尊敬，在其姓氏上冠「偕」字。