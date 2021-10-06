因應今年振興五倍券能在網購上使用，PChome此次也整合了集團資源，同時在PChome 24h購物、露天拍賣、PChome商店街、Pi 拍錢包、PChome旅遊、MiTCH時尚選貨、Lingvist英文學習等平台上，祭出食、衣、住、行、育、樂優惠，讓五倍券擴大加碼，消費者更有感購物。

PChome 24h購物率先將推出「五倍券振興專區」，輔助實體零售業者多角化經營，並祭出「五倍券 超Pro放大1000倍！」加碼活動，包括攜手36大銀行回饋及10大行動支付加碼送300現金積點，再送家電、食品、旅遊等折價券，登記即有機會抽總價10萬好禮，更推出上線「天天轉好運拿P幣」轉盤遊戲，最高拿500P幣優惠。

而露天拍賣則推出「放大你的5倍券」活動，8日至31日消費滿額登記即有機會獲得千元回饋，包含刷卡滿千送百等活動以外，活動期間內下單選用綁定五倍券之信用卡結帳付款，即可參加AirPods Pro抽獎。PChome商店街也在8日起推出「商店街振興五倍券」活動專區，祭出現金積點5倍送無上限，還有消費滿5000元，即抽最新款NS Switch新型主機OLED夢幻包，周周累積購物滿2萬5000元，一次最高可獲得5000現金券。