華航女機師配合「5+9」機組員檢疫規定，在加強版自主健康管理期間採檢確診，家中2名小孩被匡列，所就讀北市2間國小今預防性停課1天，女機師晚間也確認感染Delta病毒。機師又確診也引發「5+9」檢疫需不需要再加強的質疑，台大兒童醫院院長黃立民則認為，此案是否「造成家庭以外感染」可當作評估標準。

今日新增5名境外移入，其中案16377為40多歲華航女機師，今年8月出接種完第二劑的莫德納疫苗，9月23日至9月26日派飛美國安哥拉，9月27日至10月1日在公司宿舍居家檢疫，10月1日採檢陰性，10月3日派飛新加坡當日往返，回台後加強版自主健康管理，10月2日跟4日在家中與家中成員接觸，10月5日當天是美返台第9天採檢，PCR陽性確診，Ct值33。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，個案6至9月多次採檢PCR都陰性，10月1日PCR採檢也是陰性，10月5日才變成陽性，Ct值33。今天上午進行PCR二採，結果Ct值為22，抗體n抗原陰性，Ｓ抗為陽性，判定女機師剛感染或剛發病，至於在何處染疫還要再釐清。

莊人祥也指出，現行機組員檢疫規定，完成長程飛航須進行5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理，在第5、第9、第14天進行PCR採檢，女機師是在第9天採檢確診，在加強版自我健康管理期間，女機師和家人接觸也無違反規定。

根據《ETtoday》報導，台大兒童醫院院長黃立民表示，現行「5+9」機組員檢疫規定，其中9天加強版自主健康管理「可說是只防君子不防小人」，當然14天隔離最為保險，但仍須做整體考量。

黃立民也指出，女機師確診若沒有造成家庭以外的感染，顯示「5+9」檢疫措施已經足夠，但如果還是造成感染，就必須再度檢討。另外女機師在入境、檢疫初期採檢皆為陰性，黃立民也說不排除在國內感染的可能性，皆需要擴大疫調釐清，以做後續處置。