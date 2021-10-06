許多人喜歡在夜市買滷味，有網友在臉書表示，她在滷味攤只買了一包麵，特地交代老闆「不用酸菜沒關係」，沒想到老闆竟然冷笑一聲回說「100塊以上才有酸菜，妳以為酸菜不用錢喔？」讓她超級不爽，貼文曝光後眾人看傻眼。

這名網友在臉書社團《爆廢公社二館》表示，去鶯歌夜市買滷味，她只買了一包麵，當時看到別人都有加酸菜，但因為她不需要酸菜，為了不要浪費，所以跟老闆說「我不用酸菜沒關係」，沒想到老闆冷笑了一聲後說：「100塊以上才有酸菜，妳以為酸菜不用錢喔？」原PO無奈表示，她當下真的很生氣，覺得100塊以下沒酸菜說一聲就好，不滿老闆講話幹嘛那麼酸，詢問大家有沒有遇過同樣不能好好說話，或者說話很酸的店家。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「這種老闆只會賺一時，做不了太久」、「老闆就是酸菜吃太多，說話也很酸」、「夠酸，吃不到酸菜吃到老闆的酸話」、「如果是我就不買直接走人了」、「很多店家都自認講話幽默，殊不知得罪多少客人」、「直接報店名地址」。

有網友認為，老闆一定是因為她買太少不爽，而且可能之前被客人一直要免費的東西很久了，剛好她比較衰被當出氣桶，如果馬上買100塊以上，可能酸菜幫你夾到爆；還有網友笑說「你不會拿100元跟他說：我其他的都買酸菜，謝謝！」KUSO神回笑翻眾人。