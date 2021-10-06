歐洲天然氣價格飆漲，促使法國呼籲歐盟減少對於外國的能源依賴。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）建議，歐盟應該提高核能發電比重，但各成員國對此並無共識。

歐洲天然氣指標-荷蘭TTF中心近月天然氣期貨價格，今年以來累漲近400％。隨著冬季到來，天然氣價格恐進一步攀升。

歐元區財長4日在盧森堡開會，首度針對此事交換意見。勒梅爾周一受訪表示：「我們不想要過度依賴外國能源。」

歐盟大部分天然氣供應來自於俄羅斯。去年，莫斯科約佔歐盟天然氣庫存的43.4％，其次是挪威約佔20％。在俄羅斯能源巨頭Gazprom北溪2號天然氣管線近日完工後，俄國未來可望輸送更多天然氣至歐盟。

勒梅爾認為，歐盟應走上法國追求核能的道路。但歐盟27個成員國對於「核能是否為潔淨能源」存在極大歧見，也有人擔心較高電費成本恐妨礙歐盟能源轉型與實現淨零碳排放目標。