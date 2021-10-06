日本女星阿部瑪利亞為品牌Claudia Wang春夏新款作品演繹新裝。（紅心字會提供）

日本女星阿部瑪利亞，受到設計師王子欣邀請，為品牌Claudia Wang春夏新款作品演繹新裝，擔任走秀嘉賓，將於本週五臺北時裝週SS22 走上伸展台；阿部瑪利亞與王子欣今(10／6)率先宣布將捐出限量的服飾進行慈善義賣，所得全數捐贈紅心字會，幫助弱勢兒童籌募營養餐費，讓孩童三餐不挨餓。

阿部瑪利亞也為將要進行義賣的服飾拍攝宣傳照，她表示：品牌Claudia Wang本季的新款，呈現既浪漫又玩酷的元素，能夠結合公益，很符合傳遞對愛與美好世界追求的渴望核心。而畢業於實踐服裝設計系及台北科技大學互動設計碩士的設計師王子欣，創立同名牌Claudia Wang，今年再度參與臺北時裝週的活動，並首次以獨立品牌個展發表22春夏作品，將展示30套實體服裝，與12套虛擬服裝；本身就以實際行動響應永續環保議題的她，這次也特別結合紅心字會一起關心弱勢兒童，與日本女星阿部瑪利亞一起攜手獻愛，展現出Claudia Wang品牌對永續議題及關懷社會的切身承諾。

Claudia Wang春夏新款作品演繹新裝，將於本週臺北時裝週SS22登場，秀展上邀請到資深音樂創作人－林強老師，以現場創作形式來場感受別樣的音樂演繹，而阿部瑪利亞，也將擔任壓軸走秀嘉賓，過去就曾任日本女性雜誌專屬Model，現任網路知名節目『木曜四超玩』主持人之一的她，將與模特兒共同演繹新款作品，據悉主持一哥黃子佼、Gemma鬼鬼、知名造型師Judy周、木曜四超玩藝人泱泱、小丘等也將出席看秀，穿上2022SS服裝，一同體驗最新的虛實玩酷服裝秀。