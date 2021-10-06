台灣基進立委陳柏惟被爆料，在2011年9月29日清晨6點半駕車撞傷一名機車騎士後肇逃，後來陳柏惟被警察循線找到。法官指出，陳柏惟在犯後自始坦承犯行，並已與被害人以40萬元達成和解，因此處9個月有期徒刑、緩刑3年。前民進黨立委郭正亮質疑，他沒有辦法想像40萬和解金可以扯半年？

郭正亮6日在中天政論節目《正常發揮》表示，當時陳柏惟自稱不覺得他撞到東西，然後警方重建現場，從監視器一路追到他的車，並追到他家。然後警方一上門，陳柏惟就立刻承認他撞到，郭正亮質疑說，奇怪，他怎麼突然恢復知覺了。

郭正亮接著表示，陳柏惟肇事逃逸是在2011年9月29日，隔年3月27日才搞定賠償，拖了半年，如果他充滿悔意，就應該先賠償；郭正亮舉例表示，資深媒體人唐湘龍跟人家擦撞，當天就賠償人家了，陳柏惟在拖什麼，是不是要講點細節，跟大家說為什麼拖半年。

郭正亮質疑，檢察官也是很有問題，這是公訴罪，檢察官要等他們和解，最後才輕判9個月還緩刑。檢察官可以拖半年嗎？通常最多等3個月，為什麼這個案件可以等半年。郭正亮強調，他沒有辦法想像40萬和解金可以扯半年。