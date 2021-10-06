台股今(6日)開高走低，上下震盪逾260點，終場收在16393.16點，下跌67點，三大法人賣超266.7億元，其中，外資賣超238.5億元，已經連續7個交易日賣超，包括面板股、晶圓代工以及記憶體族群都成外資提款機。

美股翻揚收紅，激勵台股早盤漲逾百點，台積電開盤不久即翻黑，一度下跌7元至565元，跌逾1%，終場收在571元，下跌1元，聯電收在59.9元，失守60元關卡，跌幅1.96%；三大法人合計賣超266.7億元，外資及陸資賣超238.58億元，自營商也賣超50.71億元，投信仍買超22.59億元。

外資賣超前10大個股依序是群創、聯電、友達、元大台灣50、中鋼、南亞科、開發金、華邦電、南紡、旺宏，其中，外資賣超群創4萬1176張最多，賣超第3大個股則為友達，共賣超1萬8957張，不過，另一檔面板股彩晶則是外資買超第7大個股，共買超3815張。

另外，外資賣超第2大個股為晶圓代工二哥聯電，賣超3萬7152張，晶圓代工龍頭台積電則是外資賣超第15大個股，賣超5508張。

而記憶體族群也在外資賣超之列，賣超第6大個股為南亞科，賣超1萬1386張，賣超第8名的華邦電則是賣超8349張，賣超第10名個股旺宏賣超7482張。