38歲金鐘視帝吳慷仁日前上鄭偉柏主持的MOMOTV 75頻道《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯節目，這是近期吳慷仁接受過最完整的專訪，他分享拍攝《斯卡羅》社寮土生仔「水仔」的減重甘苦，更語出驚人爆料剛入行演戲「根本不知道在幹嘛」？而現在藝人身兼經紀人砍價的內幕祕辛。

吳慷仁2015年至今，短短6年間吳慷仁為4部戲，減重、增重上下超過11至20公斤，可看出他為戲執著與敬業的一面。這次為詮釋公視大戲《斯卡羅》角色「水仔」，刻意減11公斤，他的伙食與同戲的法比歐和温貞菱餐餐美食比較起來，最多只是便當上面的青菜，真是苦不堪言，最後在殺青時才吃了夜市牛排外賣滿足口腹之慾。

也因為4個月未飽食，長期在泥巴當中打滾，洗澡不敢洗太乾淨，到最後也放棄洗手腳指甲，因為「怎麼洗都是髒的」。甚至在片場擺出厭世的「生人勿近」狀態，他解釋減重期間思考非常清晰，卻沒力氣和行為能力與劇組藝人朋友們社交，所以才會產生「生人勿近」表情，氣力頂多只能留給運動和曬太陽，除了減重外他刻意把皮膚曬黑，並且使用助曬油曬出人魚線，正面曬完換反面曬，種種的犧牲精神都是為了更進入角色生命。

吳慷仁在25歲因拍攝廣告才意外成為演員，比一般藝人晚出道，主持人鄭偉柏好奇問：「是本來就對演戲有興趣嗎？」吳慷仁搖頭說：「起初真搞不懂表演在幹嘛？回頭看5年前，甚至10年前的吳慷仁，有一種反骨、積極或者是著魔，往前衝的傻里傻氣，現在覺得很好笑，也滿可愛的，以前很拘謹，過度熱愛一個東西是很ㄍㄧㄥ的，現在反而是比較鬆的狀態。」

吳慷仁自接經紀人已6年，對外大小事都靠自己，算是少數校長兼撞鐘的藝人，連參加電影節都自請朋友搞定服裝、造型和妝髮。主持人提問藝人沒有經紀人是非常考驗智慧的一件是，譬如與劇組談酬勞預算時被砍價格怎麼辦？吳慷仁表示：「剛開始談價格覺得薪水就是一個藝人的價值，剛開始做經紀我滿硬的，覺得我又沒有開很高的價錢，為什麼不給對等的價值？後來慢慢有彈性，如果真的很喜歡這個劇本，價錢很好談的。」

他也說到這2、3年會以大局思考，「有時候接戲，價格就是隨便啦，能夠開心工作是物質之外的收穫，也明白過去小時候的聰明不是聰明，長大的智慧也不一定是智慧，自我反省養成了現在的我，現在的我很開心，對於演員來說是最好、最自在的狀態」。

上集內容於10月6日17點30分 網路版 「E!Studio藝鏡到底」YT頻道，10月12日22點30分 電視版 MOMOTV 75頻道播出。下集內容10月13日17點30分 網路版 「E!Studio藝鏡到底」YT頻道、10月19日22點30分 電視版 MOMOTV 75頻道播出。