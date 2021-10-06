不少網友分享「馬路三寶」影片，讓人看得瞠目結舌，還有人將各種馬路三寶影片剪接在一起，明明是緊張的車禍畫面，湊在一起竟然反而變成爆笑片，眾多網友看完忍不住表示：「影片無冷場 從頭笑到尾」、「雖然不應該笑，但我真的忍不住」、「笑到我頭好痛」。

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一段3分18秒的抖音影片，裡面是各式各樣誇張的車禍事故畫面，包括機車攔腰撞上轎車，騎士竟然毫髮無傷直挺挺站立；2名年輕女孩機車雙載，一起動後座女竟然向後翻騰1圈，雙手還抓在機車上……種種奇葩狀況，真的讓人傻眼。

這段影片上傳僅10小時，就有11萬次觀賞，眾多網友紛紛表示：「影片無冷場 從頭笑到尾」、「第二個影片，友誼的小船說翻就翻，還是後空翻的那種QQ」、「雖然不應該笑，但我真的忍不住」、「笑到我頭好痛」、「笑到流眼淚」、「笑到並軌了.....哈哈哈」、「雖然很危險，但是我還是忍不住從頭笑到尾」。