一位女網友表示，男友趁著全聯在做特價，特地買了一大袋衛生棉起來囤，讓她感動到快哭了。(摘自我愛全聯-好物老實説)

女性每個月都得面對一次生理期的困擾，此時男友若幫忙買衛生棉，就相當貼心。不過一位女網友表示，男友不光幫她購買衛生棉，還趁著全聯在做特價，特地買了一大袋起來囤貨，讓她直接感動到快哭了。文章引起一陣女性網友熱議，不過卻有人歪樓笑稱是「另類驗孕法」。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上表示，近日透過男友才得知自己喜歡的液體衛生棉正在打折，沒想到對方不僅都有默默記得她使用什麼牌子，看到全聯在做特價，還自動自發買了一大袋起來囤，讓她直呼「感動到差點哭出來！」雖然男友買完還偷偷在IG上抱怨，但原PO坦言，「但還是很感動啦，夠我用好幾個月了。」

貼文曝光後，原PO男友貼心舉動也博得網上一片讚聲，「囤衛生棉真的很棒欸，滿滿的安心感」、「很幸福喔，會幫你注意小細節，真棒」、「妳很幸福，有個細心又體貼照顧妳的男朋友」、「別人家的男友總是不會讓人失望」、「我不想知道衛生棉好不好用，只想知道這種男友在哪裏領，是在全聯嗎？」

不過，有一位網友歪樓留言說道，「他真的很在乎你每個月姨媽會不會來。」遭眾人笑稱，「另類驗孕法」、「會時不時檢查庫存唷！」甚至有過來人透露，上次一囤完衛生棉「就很久後才用到了」。

還有位網友的留言更令人哭笑不得，她指出，「我老公去年也幫我買了六包特價的衛生棉，我感動得哭了，他不知道我更年期了。」讓千名網友笑到嘴角失守，但他們同時認為，這代表真正嫁到了一位貼心的好老公。