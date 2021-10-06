綜合外媒報導，一顆巨大彗星正逐漸向地球逼近，研究預測，這可能是有史以來探測到最大的彗星，研究人員推估，這顆彗星最靠近地球的時間將在2031年。

智利阿塔卡馬沙漠的天文望遠鏡於2014年首次發現這顆彗星，起初科學家發現有1顆反射陽光的天體，隨後在耗時長達7年的時間中，確定了其是一顆彗星，不僅如此，還是有紀錄有來最大的一顆彗星。

這顆有史以來最大的彗星被歸類為C/2014 UN271彗星，以其發現者Pedro Bernardinelli 和Gary Bernstein取名為「伯納迪內利-伯恩斯坦彗星（Bernardinelli-Bernstein，簡稱BB）」，初步估計這顆彗星直徑約125英里（200公里），但最新研究認為可能更接近93英里（150公里）。

這顆巨大的彗星比火星最大的衛星「火衛一」還要大得多，甚至比火衛一和火衛二兩者相加還要來的大，科學家最初發現這顆巨大的彗星時，一度將其誤認為是一顆矮行星，只因為它真的太大了，而這顆彗星正逐漸往地球逼近。

不過能放心的是，這顆彗星並不會對地球造成危害，更不會相撞，它目前仍於太陽系外圍歐特雲（Oort cloud）附近徘徊，距離地球約29個AU（天文單位，1AU等同地球和太陽之間的距離），研究預測，2031年時將最靠近太陽系，距離太陽僅10.97AU。