阿諾親手製作的安撫毯，深受藝人好友稱讚。（艾迪昇傳播提供）

阿諾多半在女兒熟睡時進行縫紉工作。（艾迪昇傳播提供）

藝人好友蔡昌憲也對阿諾手藝讚譽有加。（艾迪昇傳播提供）

藝人好友巴鈺不斷鼓勵阿諾開創副業。（艾迪昇傳播提供）

阿諾替好友夏宇童與她的寵物製作圍兜兜。（艾迪昇傳播提供）

藝人阿諾與老公Allen2017年婚後育有一女丁香魚，並時常在社群上發布與女兒生活相處花絮內容深受喜愛，而演藝工作受疫情影響一度停擺多時的她，也在這段時間開發新專長「縫紉」，特別是手工製作的安撫毯受到女兒以及粉絲好友喜愛。

談到創作機緣，阿諾透露疫情期間因在家時間拉長，時常覺得鬱悶、煩躁，因此動念需找事分散心情，而本身有縫紉機、且熱愛手作的阿諾就開始沉浸在縫紉世界，阿諾說道：「因為我的女兒很喜歡安撫毯，我就想要自己縫給她用，後來又覺得疫情期間受到很多朋友幫助，就開始發想縫製一些手工品回饋給朋友」，包括藝人好友米可白、巴鈺、蔡昌憲等人都有收到阿諾替他們手工縫製的禮物，舉凡給小孩的安撫毯、寵物的圍兜兜，這些都是由阿諾親手製成。

阿諾更提到藝人好友們的回饋讓她很窩心，除了巴鈺不斷鼓勵這麼有誠意的手工品應該要拿出來販售，讓同樣喜歡的粉絲也能擁有，米可白更是直接把阿諾當成個人專屬縫紉師，舉凡有任何需要的服裝搭配品，都會請阿諾幫忙製作，她也樂此不疲，日前金鐘獎米可白擔任評審委員出席典禮時，所配戴的口罩就是由阿諾親手縫製。

而在發布手做安撫毯的貼文後，就有不少粉絲留言詢問有無販售，起初阿諾認為沒有厲害到可以把這些當作商品，但陸續接到相關私訊後，阿諾心想如果能將溫暖傳達給粉絲也是好事，粉絲也感受到她的誠意，收到商品後的正面回饋都讓阿諾相當開心。

但這些評價對於阿諾來說都不在原先想像，起初只是因女兒從小就對於安撫毯特有安全感，所以阿諾才會想親手製作給女兒使用，她更補充：「因為過敏，以前我是很討厭甚麼玩具、娃娃的人，但現在我家根本是玩具王國，因為看著女兒抱娃娃、安撫毯玩樂的樣子，我就會覺得好療癒！」

對於安撫毯會不會成為藝人身分外的新副業，阿諾則表示：「與其說是副業，比較像是興趣，但我也在自己社團持續接單，也有跟一些同為主婦又愛縫紉的好友們討論，未來訂單太多時可以合作，也多少能賺點奶粉錢」，阿諾也提到未來希望能做出大人也可以用的手作品，讓更多人感到她的好功夫與心意。