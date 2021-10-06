三立電視與國防部連續3年推出軍事旗艦節目「能戰！全民新視界」，於10月10日星期日晚間8點首播，由主播王偊菁主持，以及能戰特派員包括郭彥均、楊子儀、張文綺、大牙、壯壯組成「鋼鐵藝人團」分組輪番上陣，郭彥均、張文綺、大牙和壯壯今天（6日）出席記者會，力挺國軍弟兄。

三立與國防部連續3年攜手打造軍事節目《能戰！全民新視界》，今年再推出強力企劃，由主播王偊菁主持，以及勇於挑戰的能戰特派員包括郭彥均、楊子儀、張文綺、大牙、壯壯組成「鋼鐵藝人團」分組輪番上陣，接受加強版軍事訓練，透過鏡頭忠實呈現國軍官兵精實訓練的面貌。

大牙第一次參加節目，要走天堂路，弄得大小瘀青一堆，覺得很辛苦，沒想到老公沒安慰她，反嗆「終於知道我當兵的苦吧」。對於「做人進度」，大牙說婆家不會催，她10月底將過37歲生日，看很開的她表示如果這2年沒懷孕，「就可能老天沒要給我」，也透露老公建議她不用凍卵也不用檢查，小倆口沒刻意避孕，一切「順其自然」，加上目前有接演8點檔比較不適合。

30歲的藝人張文綺連3年參加節目錄影，愈挫愈勇，最難忘就是野戰匍匐前進。她前陣子剛結束與「鮮肉扯鈴王子」紀詠勳的姐弟戀，感情空窗的她，不會排斥與軍人交往，由於進入部隊手機都要開飛航模式，也不許拍照，所以許多軍人跟她要Line也無法，不過她承認到現在還是有和幾位教官聯繫，因為喜歡戶外活動的她會向教官們詢問哪些祕境適合野炊露營，個人早已計畫35歲前要有家庭和小孩。

而郭彥均因為椎間盤受傷不能當兵，這次總算體驗到軍旅生活，最難忘是頂著100多公斤作戰橡皮艇，8個人一起抬，還好軍人身高都超過180公分，讓他輕鬆很多。

《能戰！全民新視界》從10日晚8點首播，之後播出時間為每周六晚間8點於三立新聞台播出，隔天(周日)下午4點於三立iNews新聞台播出，播出資訊也會透過於國防部發言人臉書粉絲團、IG、三立新聞網臉書粉絲團、及鋼鐵軍事小組粉絲團公布。