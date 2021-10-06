日前泰籍網紅Alizabeth娘娘的「娘娘研究室」系列單元，訪問到電影導演陳大璞以及柯震東。談到《鱷魚》電影中女主角李心潔替柯震東洗澡的情節，娘娘忍不住問：「男性真的這麼容易有反應嗎？」陳大璞坦承有時候褲子沒穿好也會有反應，是很生理的現象，柯震東則羞回：「我覺得滿容易的，摩擦到不該摩擦的地方就會。」也讓娘娘繼續探討情慾與生理反應的關聯。

除此之外，娘娘根據電影中更生人進入社會工作的情節，開門見山的問：「被大眾貼標籤的人，該怎麼適應其他人的眼光？」柯震東則表示，看過許多相關紀錄片，了解更生人其實出社會後，會有自己的目標，也因此不在意別人怎麼想。他也不諱言說，「貼標籤這件事我也滿有經驗的。」將自己的經驗帶入角色，詮釋出劇情中更生人的角色。

談到「姐弟戀」的話題，娘娘表示，以一個戀愛零經驗的人來說，認為「姐弟戀」就是一般愛情，不解為什麼「姐弟戀」值得拿出來詮釋。對此柯震東則表示，他認為姐弟戀跟一般愛情沒有區別，「年齡與愛情無關」，導演陳大璞則從華人傳統價值觀切入，因為傳統「男大女小」、「男性要照顧所有人」的觀念，才讓「姐弟戀」顯得比較特別。