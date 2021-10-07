軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）6日報導，美國海軍「紀德號」神盾驅逐艦（DDG 100）的官方臉書帳號4日遭不知名人士盜用，並在該帳號中直播遊玩著名即時戰略遊戲「世紀帝國」（Age of Empires），且截至台灣時間7日凌晨為止，該帳號上的數支直播影片仍未被刪除。

美軍各單位經常有自己的官方社群網站帳號，不過美國海軍「紀德號」的官方臉書帳號，在9月23日宣布結束印太巡弋、返回華盛頓州艾佛瑞特海軍基地（Naval Station Everett）的貼文後，突然於10月4日開始直播「世紀帝國」遊玩影片，且持續達10小時以上，共分成6支影片，每支影片更以「哈哈哈哈哈」、「玩遊戲」、「嗨大家好」、「嗨夥計們」、「fffffffffffff」、「POSC」等字串為標題，顯然該帳號已被盜用。

截至台灣時間7日凌晨為止，「紀德號」官方臉書帳號上的6支影片仍未被刪除。「任務與目的」表示，追蹤「紀德號」的臉書使用者們並未給予上述影片熱烈回應，有人以為是官兵的兒女在惡作劇，有人則猜測是駭客攻擊，但網友們認為，若真的是駭客攻擊，美國海軍和臉書官方應會更快做出反應。

「任務與目的」還指出，這並非美軍官方社群網站帳號第一次「出包」，北卡羅來納州美國陸軍布拉格堡（Fort Bragg）基地的官方推特帳號，2020年10月曾發出一連串露骨的黃色推文；該基地的公關單位最初宣稱帳號遭駭，稍後才發現，其實是一名社群媒體小編忘記切換回自己的帳號。