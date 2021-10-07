台灣基進立委陳柏惟罷免投票在即，卻被爆料10年前他曾肇事逃逸；陳柏惟坦言「那時我還不是那麼成熟」。前國民黨文傳會副主委鄭照新卻認為，陳柏惟肇事逃逸，呈現的是隱瞞事實、目中無人、逃避責任等3種政治無法接受的動機和品格，陳柏惟的說法可說是避重就輕。

鄭照新6日在臉書貼文表示，陳柏惟的說法避重就輕，他說「馬上到案」、「酒測為零」、「疲勞駕駛」，規避了自己肇事後先逃逸，警方調監視器循線找到人，才被動到案的過程，這中間的時間查是否足以讓一個喝酒的人退酒，值得細究。

鄭照新指出，陳柏惟肇事逃逸，呈現的是隱瞞事實、目中無人、逃避責任等3種政治無法接受的動機和品格。一是隱瞞事實：10年不主動向選民坦承，是瞞；出事了沒有全盤詳述使人誤解過程忽略細節，是騙。這其中有許多欺瞞與矇騙的成分在，反映在政治的路數上，也是靠謊言與撕裂煽動仇恨騙取支持。

鄭照新接著指出，二是目中無人：事故發生第一時間，對於顱內出血的受害者不聞不問，一走了之，毫無同理心，反映在政治上，也是非我族類就是垃圾殺人魔假公民，根本上違反民主的尊重互諒。三是逃避責任：開車很殺、撞人很慫，反映在政治上，就是欺負別人時嘴砲嗆聲很秋，立院真要打架時，一下就被架走，罷免別人很唱秋，自己被罷免時又哭喊是霸凌，沒有一點為自己主張負責的擔當。

鄭照新認為，10月23日讓台中海線恢復光榮感的唯一方法，就是出門投票，把陳柏惟下架中台灣，還給中台灣一個不分藍綠的政治好空氣。