台中市大里區6日晚間18點30分，傳出一起墜樓意外，1名年約75歲的婦人從大智路的一棟大樓墜落，疑是先是撞上該大樓外牆照明燈，再撞到路旁機車，再掉落至地面，該大樓外牆照明燈，也一併掉落。

台中市消防局十九甲消防分隊獲報到場，發現該女子躺臥人行道上，已明顯死亡，未送醫，後續由霧峰分局內新所，調查釐清中。