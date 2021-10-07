台中大里婦人墜樓 撞斷照明燈再撞機車亡 00:082021/10/07 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市大里區6日晚間傳出一起墜樓意外，1婦人墜樓亡。（翻攝自googlemap） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大里區6日晚間18點30分，傳出一起墜樓意外，1名年約75歲的婦人從大智路的一棟大樓墜落，疑是先是撞上該大樓外牆照明燈，再撞到路旁機車，再掉落至地面，該大樓外牆照明燈，也一併掉落。 台中市消防局十九甲消防分隊獲報到場，發現該女子躺臥人行道上，已明顯死亡，未送醫，後續由霧峰分局內新所，調查釐清中。 左轉機車從車縫鑽出 直行車輛疑視線死角撞上 台南購物節首波抽獎 今抽出2位機車得主 #照明燈 #機車 #大樓外牆 #墜樓 #撞上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 撞上路邊卸貨推高機前叉 台中2年輕人雙雙不治身亡 17:312021/10/04 社會 太歲頭上動土 竊賊下手行竊刑庭旁機車行車紀錄器 法官成被害人 16:532021/10/05 社會 男子偷水溝蓋 騎機車逆向行駛被捕 09:562021/10/04 社會 堆高機「牙叉」停半空中 機車撞上直戳騎士頭部 2人慘死 16:522021/10/04 社會 撞違規騎士還吞3000元肇逃罰單 法院因1關鍵判撤罰確定 18:142021/10/06 社會 19歲女大生騎車左轉遭特斯拉撞亡 家屬淚崩求行車紀錄器 23:512021/10/04 社會 桃園補助2600人上機車駕訓班 04:102021/10/05 地方新聞 台鈴eReady搶攻五倍券 5千元紙本券放大到1萬2 17:172021/10/06 財經 搶攻五倍券商機 來南投消費「純電、油電、汽油車」隨你抽 18:272021/10/06 生活 電動自行車須保強制險 考慮推多年保單 17:402021/10/05 財經 違規超速車牌戴口罩、乘客還比讚 囂張女騎士一口氣被開3張罰單 15:432021/10/04 社會 社會熱門新聞 【獨家】抗議天王柯賜海落魄近況曝光 慘蝸居陽明山露營車 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 社會9點檔》應召旅社大屠殺 小姐與退役憲兵全成刀下冤魂 - 社會 億萬總裁接女兒 遭巨型打樁機壓扁豪車雙亡 報告出爐多人被處理 - 社會 3分18秒「奇葩三寶神片」曝光 網評：從頭笑到尾絕無冷場 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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