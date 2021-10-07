來自英國的頂級髮品品牌ghd於昨（6）日舉辦「ghd unplugged無線造型夾 亞洲首發線上直播記者會」，由髮神吳依霖首度挑戰擔綱活動主持人，從講稿到模特兒髮型的細節事必躬親，為此還曾開會到凌晨，也讓她搞笑直呼：「錢不好賺喔！」

首次獨挑主持大樑的她透露：「我們家的大師兄老蕭主持金曲獎真的太讓我驚艷！不僅讓大家看見他的投入與努力，更成功將自己演藝表現推向另一個層次！也期許自己可以向他看齊。」為了今天的發佈會吳依霖也事前做了非常多的功課，「我事先把大家的角色、走位定好，設想可能會發生什麼狀況，活動當天我只要確保流程順暢，就能充分應對突發狀況。」

髮神吳依霖除了精湛的技術廣為人知以外，近來ＹＴ頻道『髮神在路邊』企劃更是話題不斷，從youtuber到跨界嘗試主持、直播烹飪教學、電商CEO等身分。有些人對於第一次踏出舒適圈外，可能會有些害怕，吳依霖也是如此，「以前我很討厭直播，一定是工作關係才會露面。自從封刀後，我開始思考如何轉型，什麼事業是可以靠我自己完成但又能被消費者看見及認同的，於我開始嘗試直播煮飯。」

原先她擔心素顏、穿睡衣入鏡，跟節目上髮型師的專業形象反差太大，觀眾不適應，沒想到「霖」家女孩做自己、平易近人的形象，備受各個年齡層喜愛，直播觀看總人數更突破百萬，令她放下心中大石。她坦言：「我把觀眾當成朋友般相處，分享烹飪的過程，不少網友甚至會私訊詢問廚具的品牌，這讓我起心動念開始做電商，跟大家分享我喜歡的好物。」

因為直播而開啟了電商的觸角，眼光精準的她表示，商品一定會先試用過，沒問題才開團，「其實進貨過程比團購還辛苦，每一個環節親力親為，商品全都是跟韓國總公司洽談，加上疫情關係，港口延誤連帶影響船期，最久等過2個月！」

從昔日的髮神轉而投入電商市場，「霖家女孩好選物社團」更在初期就創下30分鐘完售高級吹風機商品組，突破500萬新台幣業績的好成績，她笑說：「抹布、襪子、髮圈都是3000至5000為單位的秒殺完售，我覺得大家真的很可愛，也好謝謝大家的愛。」

如今身兼多重身份的她，被問及接下來想嘗試什麼新挑戰，她笑稱：「我想挑戰諧星！電影《食神》中飾演雞姐的莫文蔚，就是我心中的典範，我覺得可以！」