在截稿這時，台灣的新冠病毒疫情正在高峰，雖然大家很努力戴口罩、關在家不敢出門。在有限的疫苗中，各位媽媽或準媽媽們面臨了一個難題，疫苗是打或不打？會影響寶寶嗎？

●準媽媽打新冠疫苗有危險性嗎？

面對這個問題，疾管署很保守地回答：「目前缺乏孕婦接種COVID-19疫苗之臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示，孕婦感染SARS-CoV-2病毒可能較一般人容易併發重症。孕婦若為COVID-19之高職業暴露風險者，或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。」

這樣的回答當然很安全，但媽媽或準媽媽們看了只是滿頭霧水，高職業暴露風險如女醫師或女護理師們更是頭痛。

相對於疾管署的小心翼翼，我們來看看美國疾管局的建議。在二○二一年六月十六日最新的網頁中，美國疾管局提到，懷孕的媽媽們萬一感染新冠病毒較容易發生重症，若接種新冠疫苗可以保護孕婦免於重症；而基於目前有限的觀察性資料，專家們認為接種新冠疫苗不太可能對孕婦造成危險性。雖然人類的臨床試驗仍在進行中，但是已有動物實驗證實，新冠疫苗對於懷孕的動物是相當安全的。此外，英國的疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI），更在二○二一年六月十六日的聲明中，直接建議所有的孕婦都應該施打新冠疫苗。

●孕婦應該施打何種疫苗？

第二個問題來了，該選擇什麼疫苗呢？以台灣目前可以選擇的，有mRNA的莫德納疫苗和病毒載體的AZ疫苗。根據美國疾管局的解釋，所謂的mRNA疫苗不含活的病毒，不會進入細胞核，所以不會和人類的DNA發生交互作用，或造成人類基因的變化，就學理上來說是比較安全的選擇。嬌生疫苗和AZ疫苗都是病毒載體疫苗，是使用改良過的病毒作為載體送入人類細胞，來製造新冠病毒的表面蛋白。以此技術製造的疫苗以前也有施打在孕婦過，都沒有發生健康上的問題，理論上應該也是安全的。

實際上，目前只有美國有超過十萬的孕婦施打輝瑞、莫德納疫苗的報告，結果並沒有發現對孕婦有特別的風險，而AZ疫苗的資料就較為缺乏。因此，英國疫苗接種和免疫聯合委員會建議，如果孕婦可以選擇疫苗的種類，應以輝瑞或莫德那等mRNA疫苗優先。

那麼，如果媽媽或準媽媽們在懷孕前或孕期中，已經打了第一劑AZ疫苗，第二劑要打AZ還是其他疫苗呢？關於這個問題，目前沒有一致的建議或報告。但是，英國疫苗接種和免疫聯合委員會有統計，大家最擔心AZ罕見的血栓副作用，大都發生在施打第一劑之後；如果第一劑打完沒事，第二劑卻發生血栓，那更是非常罕見的。相對於目前混打疫苗的研究中，幾乎沒有孕婦的安全性報告，因此孕婦要混打不同種類的新冠疫苗，必須要更謹慎評估。綜合以上資料，我個人認為如果孕婦第一劑已經打了AZ疫苗，第二劑還是續打AZ疫苗，風險較低，期待之後有更完整的研究。

●哺乳媽媽應該施打疫苗嗎？

那麼，正在哺乳的媽媽可以施打新冠疫苗嗎？這點台灣和美國看法大致相同，雖然缺乏哺乳媽媽施打新冠疫苗的安全性資料，但專家根據學理上的推論，認為應該對媽媽和寶寶都不會造成危險，所以是可以施打新冠疫苗的。而且最近的報告顯示，如果媽媽接受mRNA（如輝瑞或莫德那）新冠疫苗，媽媽的母乳中可以檢測出新冠病毒的抗體，可以讓寶寶增加對於新冠病毒的保護力哦。

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【作者簡介】

黃昌鼎

小兒科醫師、環境職業醫學專科醫師。

十多年來在小兒科診治的臨床經驗，以及近年來聚焦於兒童的環境危害，加上自己照顧兩個調皮男寶的實際體驗，創立臉書粉絲團「黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑」，以淺顯易懂的文字及圖示，提醒父母環境中的毒害及常見的兒童健康問題。文章刊載或廣泛引用於《親子天下》、《自由時報》、三立新聞及東森健康雲等媒體。

｜個人經歷｜

馬偕紀念醫院小兒科住院醫師

馬偕紀念醫院小兒胃腸科研究醫師

馬偕紀念醫院小兒急救加護重症科主治醫師

馬偕紀念醫院台東分院主治醫師

台灣大學附設醫院職業醫學部住院醫師

輔仁大學附設醫院職業醫學科兼任主治醫師

中山醫學大學醫學系

台灣大學職業醫學及工業衛生研究所