網傳日本媒體《週刊女性PRIME》報導，一名研究食品添加物40年的專家小藪浩二郎指出，超商販賣的即食飯糰、炸物和關東煮中，為了增加鮮味或是防腐，會添加甘胺酸（胺基乙酸）。但甘胺酸具有助眠效果，小藪指出，如果吃了使用甘胺酸的食物就會昏昏欲睡，不但影響工作效率，對駕駛來說也容易肇事。對此，營養師林世航指出，不論作為食品添加劑或調味劑，要從單一加工食品裡吃到等同於助眠劑含量3克的甘胺酸，機會很低。

●甘胺酸是天然胺基酸 幾乎每種食材裡都有

林世航指出，甘胺酸是極為常見的胺基酸，也是最簡單的胺基酸結構，廣泛存在任何食物中，大部分以蛋白質結構存在，像是肉類、豆類裡都有豐富含量，在正常飲食習慣下，不會造成人體危害。

至於甘胺酸被添加於食品中，主要作用為調味劑，因為甘胺酸是胺基酸類的鮮味劑，加在食物裡能提升鮮甜美味。除此之外，在一些抑制細菌的添加物中，也會有少量的甘胺酸含量。

林世航營養師指出，許多加工食品內都可能會有添加甘胺酸，但作為食品添加物，添加量都遠遠低於3克的劑量，所以要單一吃某種食物就達到「讓人昏昏欲睡」的效果，機會其實並不大。以超商即食食物來說，吃一兩個飯糰，不會因為其中添加物的甘胺酸就會愛睏。

●高劑量與游離性甘胺酸才有助眠功效 食物中難以獲得足夠劑量

林世航指出，游離的甘胺酸確實可以幫助入睡。有研究先讓受試者睡不飽，剝奪約25%的睡眠時間後，讓其補充3克甘胺酸後，受試者的睡眠品質獲得提升，入睡所需時間也縮短。

前述的超商鮮食雖然可能有添加含甘胺酸，但劑量遠遠低於可以助眠的劑量，因此不會有助眠效果。而在天然食物中雖然廣泛存在甘胺酸，但甘胺酸以蛋白質形式存在，所以可能無法與直接給與游離性胺基酸相比，民眾也不用太期待吃這些食材可以幫助睡眠。

(資料來源/林世航營養師；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

林世航認為，目前科學證據都無法證實即食食品中的甘胺酸添加物，會引起嗜睡問題，但選擇權在於消費者，還是建議消費者要學會看食品標示，如果看到標註含有甘胺酸或胺基乙酸的食品，可以作為參考看是否選購。

林世航指出，減少添加物是國際趨勢，國內超商及食品商家正在推行「潔淨標示」，致力要減少食品中的添加物，林世航同時也希望民眾「了解添加物，而不是恐懼」，幫自己吃得安心也吃進健康。