南韓31歲人氣女星Jessica (鄭秀妍)曾是前少女時代主唱，以甜美臉蛋、清新氣質受到大批粉絲的愛戴，在社群總是曬出一系列穿搭示範，讓她成為女粉絲們心目中的流行指標，且社群似乎常看到Jessica穿著的一款平底鞋，而它要來台灣了。

163身高的Jessica在社群有著1000萬追蹤，身為時尚指標的她，除了自創「BLANC & ECLARE」品牌外，她在為自家宣傳時，也能看到Jessica穿著一雙Repetto平底鞋，而它也有著「世上最美的芭蕾舞平底鞋」稱號，只因當年戴安娜王妃一次買了12雙鞋。此外，Jessica 的IG上能看到她PO出穿著oversized白色大學T，並搭配黑色皮質短褲露出纖細的長腿，雖然穿著平底鞋但比例看起來更修長。

Repetto本為芭蕾舞鞋品牌，然自1956年法國性感女星碧姬·巴鐸 (Brigitte Bardot) 在其電影中穿上了紅色Cendrillon舞鞋而聲名大噪，正式成為代表法式風格之一的經典聖品。多年來獲得許多名人支持愛戴，如：田馥甄HEBE、韓國女團Blackpink、超模Kate Moss(凱特·摩斯)、Lily Rose-Depp(莉莉·蘿絲戴普)、HollyWood女星Sarah Jessica Parker (莎拉·潔西卡·帕克)、Madonna(瑪丹娜)、樂壇天后王菲等人。