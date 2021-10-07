NBA是北美四大職業聯盟之中黑人運動員佔比最高的，聯盟超過70%是黑人球員，近年反而是NFL美式足球的黑人比例跌破60%。然而就在黑人至上的NBA聯盟，居然也有人認為這個聯盟歧視黑人運動員，至少這位黑人專家諾禮士(Davon Norris)的研究結果是如此，諾禮士說：「你以為NBA是全美國最不會有種族歧視的，但就在那種地方，身為白人仍有其優勢。」

諾禮士是俄亥俄州大的社會學博士生，他統計了自1980年至2017年的球員，總計2611位，得出的結果是：「在相同的表現下，白人球員的平均職業生涯比黑人長。」NBA球員的平均職業生涯只有短短5年，哪怕只是多打個一兩年都算優勢。

依據諾禮士的分類，球員有3個等級：主力球員、配角球員、板凳球員。主力與配角球員的黑白問題不明顯，但在板凳球員方面，相同的戰力表現之下，白人球員留在聯盟不被開除的機率比黑人高出30%！諾禮士認為這是相當大的差距，板凳球員在球場上的重要性最低，白人板凳能留在隊伍裡主要是場外的因素，也就是「美國社會的白人優勢，白人比較容易融入非球場的環境。」

不過熟悉NBA的球迷可能會質疑諾禮士的統計方式，因為他是使用「球員效率值、勝利貢獻值」這兩樣數據去計算球員表現。問題在於擅長抓籃板或是擅長投三分球的人，他們的球隊貢獻值可能相當，但在市場上的供需經常是完全不同的。籃球在板凳方面可能更重視身高、外線命中率，特別是在千禧年前後，「白人射手」一度被視為最具威脅的板凳奇兵。其次是白人球員較不倚仗體能打球，可能讓他們衰退的幅度較不明顯，職業生涯當然也就比較長。