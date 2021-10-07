網購如今已成消費主流，但也因為如此充斥著詐騙與風險。一名女網友日前在蝦皮網購平台買東西，明明寫著「台灣出貨」，一查竟在海運途中，詢問賣家得到超傻眼答案，就有內行人指出，如果出貨地點是台灣這2地方，基本上90%都是大陸賣家。

女網友在《爆廢公社公開版》PO文表示，自己網購時，店家明明寫台灣桃園出貨，結果查詢包裹後顯示著海運途中，讓她好傻眼，詢問賣家後，對方回「我們合作的物流是海運的呢」，更讓她哭笑不得，再問「海運是從澎湖還金門寄來？」，店家回「發出地址是桃園市蘆竹區這邊的呢」，看到「這邊」兩字用簡體字，原PO也確定對方是大陸賣家。

女網友網購「台灣出貨」商品卻走海運超傻眼，詢問店家還得到「合作物流式海運」的答案，讓她哭笑不得。(圖／爆廢公社公開版)

原PO強調，自己其實不在意出貨地點、台灣製或大陸製，只是買東西明明寫台灣出貨，卻繞好一大圈，從對岸寄來，覺得怪怪的，才會忍不住詢問。

不少網友笑回：「親，你真的很愛唬爛的呢」、「桃園出單，大陸出貨」、「南投港海運來的啦」、「這回答也太不用心...」、「騙誰啊XD」、「賣家真的以為這樣會有人信嗎」，也有許多網購達人解答，表示其實這已行之有年，基本上出貨地點寫桃園市大園區、蘆竹區的賣家，有90%都是大陸賣家、「桃園機場在大園區，旁邊就蘆竹區貨艙，所以很多大陸賣家求方便，出貨地點都設這兩區」、「先運到桃園再出貨，其實也沒錯啦XD」。

實際上，現在網購平台除了蝦皮賣場外，露天、YAHOO奇摩拍賣其實也都允許大陸賣家開店上架物品，大陸賣家占比超過一半，因此若下單物品其實位在大陸，還要走海運到台灣，買家務必事先查證清楚。