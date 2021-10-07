全聯董事長林敏雄6日出席出席國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕活動，被問到家樂福、大潤發傳出要賣，全聯被點名是買家，全聯董事長林敏雄表示：「其實都有找過我」，隨後又說「這個話題很敏感，說不買會打擊別人，講要或不要都很敏感，沒有答案！」

林敏雄坦言，家樂福、大潤發傳出要賣，表示量販、超市不是好經營的行業，像是松青、頂好目前都沒有了，在零售市場只有第一名能做，也顯出跨國企業比較難生存，在地經營比較好。今年底全聯全台店數會達到1068店，明年目標超過1100店，業績預計會超過1600億元，就店數和業績來看，目前全聯在量販、超市皆遙遙領先。

至於，跨足電子支付的「全支付」，林敏雄說，「牌照准了，還等開業執照」，據悉，最快年底上路。面對同時還有全家便利商店也在等執照，全聯採取「開放態度」，歡迎每一家便利商店都來合作。林敏雄還提到自營的行動支付PX Pay，在年度營收1500億元中約占4成，相當於600億元，加上目前有1000多萬會員，黏著度高，看好未來全支付上路後的發展。目前，林敏雄的大兒子林弘斌負責管理商品部、PX Pay、PXGo！，他稱許兒子把全支付「做得很新潮」，讓人更好奇會如何做出與市場區隔的差異化。

此外，10月8日振興五倍券上路，去年三倍券全聯推滿千送千點，吸引原來不收三倍券的夜市、攤商願意收券再到全聯消費，賺9折優惠，林敏雄肯定五倍券「發券會振興經濟，一定要刺激一下」，今年全聯除了再推最高回饋10%福利點，還有限量100萬份的「振興大禮包2.0版」，聯合超過60個品牌，獨家優惠更多，對合作商家來説也是振興經濟。林敏雄看明年經濟，他認為疫情解決了一定會更好。