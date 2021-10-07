高雄大立百貨週年慶第一波於起開跑，推出一系列振興加碼優惠，搶攻振興商機，持紙本振興券到大立消費5倍變7倍，綁定數位振興券到大立消費也有電影票與旅遊套票可帶回家。

10／6至10／2週年慶第一波期間持紙本振興券到大立消費當日累計滿5000元加送1000元電子抵用券，滿額可抵化妝品、內衣、女裝、男裝、家用及家電，限量3000份。於大立持紙本振興券當日累計消費滿5000元，再送高雄市政府加碼高雄券1000元，數量有限，送為止。

周年慶第一波夯賣的化妝品、內睡衣、SPA當日單筆消費滿3000元送300元電子商品券，化妝品、SPA當日單櫃消費再加碼滿10000元送300元電子抵用券，疊加滿千送百、銀行回饋、五倍券等，多了五倍券當購物金，除現金回饋優惠外，現在消費滿額還有機會抽中iPad 64G 、大立in89豪華影城電影票套組。

數位振興券消費加碼方面，10／6至10／26活動期間，持數位綁定標章QR code，當日於大立兩館消費滿5000元以上，即可憑發票兌換in89豪華影城電影票1張（價值340元，加碼7％回饋），限量500份；持紙本振興券或出示數位標章，於大立兩館消費滿2000元以上，憑發票即可兌換旅遊套票500元抵用券乙張，限量6000張。