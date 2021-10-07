為搶攻振興五倍券商機大餅，高雄MLD台鋁攜手粵菜「悅品中餐廳」、CP值超高自助餐「帕里巴黎」、純白網美咖啡廳「八號公園」共同推出「振興五省錢」加碼活動回饋消費者。10月8日起至明年4月30日，使用振興券、高雄券於4店消費，當日累計滿1000元，即贈五省錢優惠券一張，內含20種多元優惠，總價值超過1300元，回饋高達2.3倍。

優惠內容除悅品中餐廳及帕里巴黎的現金抵用券外，更號召MLD台鋁旗下知名婚宴餐飲品牌「晶綺盛宴」、乾式熟成牛排館「MÚO STEAKHOUSE」、高雄最美最大書店「MLD Reading」與連鎖速食餐廳「MOS摩斯漢堡」等多個品牌共同參與，多重優惠好康享不完，總市值超過1300元，放大再放大五倍券價值。

此外，「晶綺盛宴」針對各式用餐需求規劃多重振興優惠，使用五倍券結帳，回饋再升級。「婚宴振興方案」凡使用五倍券5000元以上支付訂金，不限桌數，每桌加贈甜湯或點心一道。

「包廂振興方案」每桌萬元以上，使用五倍券任一面額結帳，即免收服務費，再加贈滿萬送千的現金折價券，更推出滿千送百的「外帶振興方案」，依照消費金額不同加贈飲料及精美保溫袋，吃越多賺越多，超倍奉還。

「悅品中餐廳」也推出專屬優惠，凡訂購包廂並使用實體振興券支付，消費滿5000元，即贈市價1699的片皮櫻桃鴨一隻。「帕里巴黎」自助餐10月8日至10月17日，全額以振興券結帳，即享五人同行一人免費。

八號公園10月9日至10月17日，憑紙本振興券消費飲品全面買一送一。不只如此，MLD Reading更將於11月推出相關藝Fun券振興活動，活動詳請將於官網及各店FB公告。

業者表示，「振興五省錢」聯合優惠券將於10月8日開放兌換，1300元的優惠內容包羅萬象，從特色美食、優質選品、生活讀物一應俱全，滿足消費者的日常所需，更將五倍券價值放大2.3倍，讓大家來台鋁五省錢，超激省。