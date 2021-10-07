美國白宮國安顧問蘇利文(美聯社)

美國白宮國安顧問蘇利文今天與中共中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，蘇利文表達美方對中國在人權、新疆、香港、南海以及台灣行動的關切。

蘇利文（Jake Sullivan）今天與楊潔篪在瑞士蘇黎世會晤。這場會談是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於9月9日二度通話的後續對話，拜登與習近平當時討論雙方保持開放溝通渠道，以負責任地管控美中競爭的重要性。

蘇利文今天向楊潔篪提出美方有興趣與中國共同合作，以因應重大跨國挑戰的領域，以及管理美中關係風險的方法。蘇利文也表達對中國在人權、新疆、香港、南海與台灣有關行動的關切。

蘇利文並明確表示，在繼續投資自身國力並與盟友及合作夥伴密切合作的同時，美方將繼續與中國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。

蘇利文與楊潔篪今天是繼今年3月18日阿拉斯加會談後，兩人再度面對面會談。當時與會的尚包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長王毅等人。不過，會談不歡而散，中國批判美國式民主，美國官員則指控中國代表譁眾取寵。

美中關係並未因為拜登上任而有所減緩，拜登政府在香港、新疆與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源等多項議題，持續對中國施壓。中國近來對台灣的軍事恫嚇持續升高，共機擾台數量頻創新高，引來美國國務院與白宮高度關切。

拜登昨天在回覆媒體提問關於中國對台挑釁行為時表示，他曾與習近平談到台灣議題。兩人同意遵守台灣協議，他也明確表明除了遵守協議外，習近平不應做其他事。不過，拜登並未說明何謂台灣協議。（編輯：陳正健）1101007