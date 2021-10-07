.@flynavy in the Philippine Sea ⚓ 🇺🇸



Aircraft assigned to Carrier Air Wing 2 conduct flight operations aboard the Nimitz-class aircraft carrier #USSCarlVinson @CVN70 in support of a #FreeAndOpenIndoPacific. pic.twitter.com/Tw1z49zSGC — U.S. Navy (@USNavy) October 3 2021

大陸在10月初連續4天破紀錄地派遣149架軍機侵擾台灣西南防空識別區(ADIZ)，引起國際高度關注後，中共與3航母6國海軍這場受到全球關注的武力對峙顯然仍未結束。最新的衛星照片顯示，原在台灣東南方海域集結的3艘核動力航母與6國17艘艦艇已陸續通過巴士海峽，經菲律賓附近海域往南海移動。其中2艘航母附近至少已發現3艘中共水面艦艇在不遠處隨行監控，至於在水下進行監控的潛艇數目則無法得知。

一般分析認為，中共連續派遣大量軍機侵擾台灣西南方空域，是對正在沖繩南方、台灣東南方進行聯合演習的3艘航母與6國海軍艦隊進行強硬表態。日本《共同社》引述消息人士的話說，在應對6國海軍演習的中共中央軍委會召開的會議上，中共國家主席、軍委主席表示，中共對此應該表現出「隨時準備戰鬥」的態勢，雖然實際上中共希望避免與美國發生正面軍事衝突，但必須要有足夠強勢的回應。

歐洲衛星在巴士海峽拍攝到中共052D驅逐艦的照片，它正由台灣海峽往台灣東南海域美英航空母艦集結方向航行。（圖／ 推特@planet）

美國隨後發布總統拜登與大陸國家主席習近平通話的消息，重申美方「一個中國」政策與對台灣的相關承諾不變，表面上看來，這次6國海軍在台灣附近的演習引發的美中緊張情勢已暫時趨緩。但是美中元首通話後，美國在亞太地區的演習並未結束，3艘航母與6國海軍艦艇仍按原先計劃通過巴士海峽移往有高度主權爭議的南海地區。

而根據歐洲地球觀測衛星「哨兵2號」（Sentinel-2）發布的照片顯示，美國卡爾文森號航母戰鬥群與英國女王號航母戰鬥群已從台灣東南方海域過巴士海峽，經菲律賓西部海域進入南海，但是在卡爾文森號航母東南方約50海里處發現一艘疑為中國艦艇隨行監控，另一艘英女王號航母的西北方與東南方30~40海里處亦各有一艘可能是中國軍艦隨行對航母戰鬥群進行監控。

美英3航母與6國海軍在台灣東南方海域演習，讓中國極為不滿，派出破紀錄的軍機群侵擾台灣西南方防空識別區。（圖／美國海軍)

據南海軍事觀察人士指出，中國大陸的海洋地質10號調查船9月29日前往南海永暑礁進行調查活動，大約在10月4日折返回印尼海域，可能是為了進行補給，馬國政府認為這艘船有可能是來探查馬來西亞與沙勞越合作海底鑽油平台，為此曾召見中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖表達抗議。中國另一艘4000噸級的大洋號綜合科學考察船則一直在馬來西亞專屬經濟區水域，於馬國海軍監控下進行科學調查。

南海軍事觀察人士在推特上分析，今年以來，只要美國航母通過巴士海峽，中共就會派遣更多的軍機進入台灣防空識別區，例如1月23日羅斯褔號航經巴士海峽，中共派出13架軍機擾台；4月12日羅斯褔號離開南海再經巴士海峽，中共派出25架軍機；6月15日雷根號從巴士海峽進入南海，中共派出28架軍機；9月5號卡爾文森號進入南海，中共又派出19架軍機。這幾次在台灣西南空域的中共軍機，都有4、6或8架是轟-6K，有可能是藉此進行某種對抗性演練。

許多關注美英等6國海軍在亞太聯合演習的人士表示，這次其實不只3艘航母，若把做為准航母的日本直升機母艦伊勢號算進去，航母應該算是4艘，這是南海少見的演習規模與聲勢。（圖／日本海上自衛隊)

北京這些動作針對美國航母的意圖非常明顯，分析人士認為，中共對1996年美國2艘航母進入台灣海峽一事耿耿於懷，不希望這種情況重演。而為了防堵美國航母進入台灣海峽的情況發生，就必須有充足的準備。這次軍機擾台數量破記錄，更是針對美國與英國航母在台灣東南海域演習，北京認為這是必須展示力量的時候。

按英國政府發布的新聞稿指出，在接下來的2週內，英國伊莉莎白女王號航母戰鬥群將與澳洲、加拿大、日本、紐西蘭艦隊與美國母戰鬥群在南海航行。美軍卡爾文森號也進入南海，接替剛由南海通過菲律賓到台灣東南部海域的雷根號，與女王在南海執行航行自由。至於中共是否會在這段時間派出更多機艦進行監控，仍是近2周內觀察重點。但中共即便派機艦監控，南海的情勢仍比不上台海高度緊張的氣氛。