10月6號是辛丑年農曆月的第一天，人生後運規劃師徐震諒透露，在農曆9月要小心意外血光之厄與人禍，更點名鼠、龍、羊、狗、豬這5個生肖要特別注意，以免惹禍上身。

生肖鼠：

【運勢】月逢天狗凶星，交友要謹慎小心，勿管他人閒事，若要強出頭，恐有血光之災，口舌是非特別多，外出行車、騎車要小心，多行善積德自可逢凶化吉，自然福報臨門。

【破解】佈桃花陣，可以防小人。適時捐血可以防血光之災。

生肖牛：

【運勢】喜逢貴人德星化解，遇難呈祥，逢凶化吉，心想事成，漸入佳境，勿管他人是非，以免惹禍上身。

【破解】安奉太歲星君，祭送五鬼星及白虎星，佈桃花陣，可以防小人。

生肖虎：

【運勢】月有三合吉星高照，遇難呈祥，逢凶化吉，貴人顯助，心想事成，財喜臨門，財運亨通，但不可得意忘形，以免樂極生悲，因為有白虎凶星入宮，易傷人，莫愛管閒事強出頭，需防血光意外之厄，恐有孝服不測之憂，常拜福德正神保平安。。

【破解】祭送白虎星。適時捐血可防血光之厄。勿夜行、勿遠行。

生肖兔

【運勢】喜逢六合吉星高照，良緣可遇，天緣巧合，佳偶天成，貴人相助，工作事業皆順利，多行善積德，貴人扶持，漸入佳境，財喜臨門，諸事如意，逢凶化吉，諸事無憂。

【破解】祭送喪門星、白虎星及天狗星。

生肖龍：

【運勢】月逢煞星耗星入宮，勿探病、勿送喪、勿食喪家食物，避免沖煞到，嚴重者恐喪命，損己破財，本月勿金錢借貸，多行善積德來化解，腳踏實地，莫好高騖遠，安分守己免招災。

【破解】如果逼不得已，一定要探病或參加告別儀式，請把一片綠葉放於雙手合掌中，十念「阿彌陀佛」，再唸一聲，「請阿彌陀佛保佑弟子，護身保平安」，然後將此片綠葉含於舌下，直到出醫院門口或告別儀式結束，再從口中吐出，再唸一聲，「感謝阿彌陀佛護佑」。

生肖蛇：

【運勢】月逢紅鸞星入宮，天作之合，天賜良緣，盟結良緣，姻緣相配，鴛鴦璧合，未婚男女婚姻可期，單身男女良緣可遇，真愛就在您身邊喔！但已婚夫妻須防第三者外遇，引起家庭風波，愛要相互體貼包容，感情才會常常久久，要注意身體健康，心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎。

【破解】祭送官符星、白虎星及五鬼星，佈桃花陣，可斷爛桃花及防小人。

生肖馬：

【運勢】月有三合吉星來照臨，貴人顯助，遇難呈祥，逢凶化吉，家庭美滿，事業發達，心想事成，財運亨通，但美中不足，勿躁進免招災，凡事三思而後行，以免有官司、是非之災，小心爛桃花纏身，注意身體健康，心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、男性攝護腺發炎。

【破解】祭送病符星，補財庫及斷爛桃花。佈桃花陣，可斷爛桃花及防小人，平時養成小額捐款可防破財。

生肖羊：

【運勢】月逢勾絞凶星入宮，心煩意亂，心情鬱悶，交友需謹慎小心，勿管閒事、勿作保人，以免受小人利用牽連，妄招口舌、是非、官司之災，忌遠行及夜行，可免意外血光之憂，多行善積德可避災。

【破解】安奉太歲星君，祭送喪門星、天狗星及補財庫。平時養成小額捐款可防破財及補財庫。適時捐血可破血光之厄。佈桃花陣，可防小人。

生肖猴：

【運勢】謀事求財宜遠方，勿墨守成規，一成不變，需辛勞奔波才可得，貴人在遠方，下定決心遠離家園，以便廣結善緣，大展鴻圖，拓展業務，鵬程萬里，一帆風順，切記不利探病，勿送喪及食喪家食物，注意家庭和樂，家和萬事興，千萬不可職場外遇喔！

【破解】祭送病符星，居家臥室床頭，佈桃花陣，增進夫妻感情，可防外遇，可斷爛桃花及防小人，多行善積德保平安。

【備註】：如果逼不得已，一定要探病，請摘一片綠葉放於雙手合掌中，十念「阿彌陀佛」，再唸一聲，「請阿彌陀佛保佑弟子，護身保平安」，然後將此片綠葉含於舌下，直到出醫院門口或告別儀式結束，再將口中吐出，再唸一聲，「感謝阿彌陀佛護佑」。

生肖雞：

【運勢】月令 男生吉利，心想事成，工作事業皆順利，遇難呈祥，逢凶化吉，但女性朋友，處事不可過於自負，強出頭惹災禍，意外血光之厄不可不防阿！凡事想太多，造成腦神經衰弱，注意身體健康，支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性內分泌失調、婦科疾病，多行善德，善心好德，自可解煞化災。

【破解】祭送官符星、白虎星及五鬼星，居家臥室床頭，佈桃花陣，可斷爛桃花及防小人。適時捐血可防血光之災。

生肖狗：

【運勢】月逢伏吟劍鋒糾纏之月，勿管他人閒事，強出頭惹招災，口舌是非特別多，交友要謹慎小心，以免受朋友牽連利用，妄招官司之災，出外行車、騎車要小心，以免意外之厄、血光之災，適時捐血可避災，多行善德保安康。

【破解】小額捐款可防破財。適時捐血可防血光之災。佈桃花陣，可防小人。

生肖豬：

【運勢】月逢病符兇星入宮，注意身體健康，尤其是腎臟疾病、泌尿系統疾病、女性婦科疾病、男性攝護腺疾病、肺部疾病，凡事不可妄動，躁進招惹災禍，勿管他人閒事，交友要謹慎小心，以免受朋友牽連利用，妄招官司之災，勿貪不義之財，防口舌是非及牢獄之災。切忌不利探病，勿送喪及食喪家食物。

【破解】祭送官符星、天狗星、五鬼星、喪門星。適時捐血可防血光之災。佈桃花陣，可防小人。

【備註】如果逼不得已，一定要探病，請摘一片綠葉放於雙手合掌中，十念「阿彌陀佛」，再唸一聲，「請阿彌陀佛保佑弟子，護身保平安」，然後將此片綠葉含於舌下，直到出醫院門口或告別儀式結束，再將口中吐出，再唸一聲，「感謝阿彌陀佛護佑」。