英國法院今天公布的判決顯示，阿拉伯聯合大公國杜拜邦邦長穆罕穆德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）批准使用間諜軟體，駭入他前妻的電話。

英國倫敦高等法院裁定，在穆罕穆德與他47歲前妻哈雅（Haya bint al-Hussein）於倫敦打離婚監護權官司期間，哈雅、她的律師及其他隨行人士手機遭到間諜軟體「飛馬」（Pegasus）駭入。

哈雅是約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的妹妹，她在2019年4月帶著兩個小孩前赴英國。

不久後，72歲的穆罕穆德親王要求兩人的孩子返回阿聯。但哈雅請求法院監護她的子女，並申請禁止騷擾令。

根據法院判決，穆罕穆德以「明示或暗示」方式，批准使用惡意軟體「飛馬」駭入哈雅的手機。主審法官麥法蘭（Andrew McFarlane）判定，穆罕穆德「準備利用國家力量，以達成他認為對的事情」。