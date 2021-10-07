花蓮秀林規模4.2地震 最大震度花蓮縣4級 05:102021/10/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮秀林規模4.2地震 最大震度花蓮縣4級 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，7日4時21分發生芮氏規模4.2地震，地震深度19.3公里，震央位於花蓮縣政府西南西方18.6公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳正健）1101007 黃河形成今年第3號洪水 山西爆土石流4交警遇難 臉書、IG全球當機6小時 祖克柏致歉 #2地震 #花蓮縣 #花蓮 #規模4 #最大震度4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新世代商用機車 三陽發表SYM 4MICA 16:152021/10/06 財經 箭瑛紀念廊道啟用典禮 徐榛蔚盼師道精神永流傳 21:122021/10/06 寶島 越寵越任性的4星座女 把自己當成女王 19:052021/10/06 運勢 受僱自然人僱主勞工 明年可特別加保、投保上限為4萬5800元 15:132021/10/06 生活 4種嘴型是天生金口 賺錢容易存款一路飆漲 18:162021/10/06 運勢 《金融》4R投資＋3股債 Q4掌契機 11:452021/10/06 財經 恒大拖累 亞太垃圾債融資成本大增 04:102021/10/06 全球財經 疫後歐洲首役 大江推和康醫療級膠原蛋白 17:102021/10/06 財經 三陽發表新世代多功能車SYM 4MICA讓日常變不尋常 16:342021/10/06 生活 漢皇吾岳開工 打造免震旗艦宅 04:102021/10/06 產業特刊 4星座明明是正妹 感情之路卻很坎坷 16:362021/10/06 運勢 生活熱門新聞 BNT今明陸續到貨！第一批疫苗今晨05：34抵台 - 生活 寫聯絡簿告狀學生數學只考8分 家長神回2字老師秒服了 - 生活 蝦皮網購「台灣出貨」竟走海運 達人揭密：這2地出貨90％是大陸賣家 - 生活 圓規颱風比「獅子山」威脅更大 路徑曝光恐穿台 - 生活 600公斤巨鱷陳屍村莊河中 翻肚慘死牙齒全掉光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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