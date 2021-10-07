由慈濟、台積電、永齡基金會合購的BNT疫苗近期陸續到貨，今、明2天陸續又有疫苗抵台，預計共有160至180萬劑。今天抵台的BNT疫苗由華航CI-62航班載運，班機已經在清晨5點34分運抵桃園國際機場，完成驗放通關程序後，隨即運送至冷儲物流中心進行檢驗封緘作業，再由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第11輪已經包括所有的第九類對象，如果有更多的疫苗到貨，下一輪預計會開放47歲以下的所有年齡層施打。

莊人祥說，第11輪BNT疫苗目前已經開到47歲以上的族群，且第九類對象已經全數開放，因此未來若有更多疫苗到貨，應該會往下開放，很有可能是47歲以下的所有年齡層都開放，但主要還是要看疫苗實際的到貨量。

莊人祥指出，按照先前意願登記系統顯示，23至46歲有意願接種BNT，但是還沒有打的人有180萬人，下一批BNT到貨後足以支應，至於開放時間應會在10月22日之後。

至於將來是否會開放尚未接種第2劑的莫德納孤兒混打BNT？莊人祥指出，目前還未開放混打，策略仍是以第1劑為主。

醫療應變組副組長羅一鈞則說，估計本月底第1劑疫苗覆蓋率將達7成，屆時將有條件討論全面鬆綁、解禁，但由於全面降級仍是相當大的考量，必須等待整體指標出爐後再討論。