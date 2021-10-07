國慶日連續假期過後，恐有劇烈颱風接近！《中時新聞網》日前報導，下下個颱風對台灣威脅大，氣象專家吳德榮今提醒「千萬不可小覷」。各國預報顯示，位在菲律賓東方的熱帶擾動，未來將發展為熱低壓或颱風，下周二、三距離台灣最近，屆時因「共伴環流」，可能帶來劇烈降雨。

「獅子山」、「圓規」分別是接下來的颱風名稱，前者預估會在南海生成，朝大陸、越南一帶前進，由於距離遠，不會造成影響。後者在菲律賓東方海域發展，各國模式模擬陸續出爐，此系統下周二（12日）、三（13日）靠近台灣，路徑甚至有登陸侵台機率，最值得注意！

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指該低壓就算改走巴士海峽，仍可能因「共伴環流」帶來劇烈降雨威脅；吳特別指出，上述兩種情況目前看來都有可能，不能小覷「圓規」生成後的發展。

不過他強調，一周後的模擬不確定性高，應繼續觀察、調整，暫時不用擔心。

今、明兩天偏東風挾帶水氣略增，迎風面的北海岸、東半部及恆春半島有局部雨，大台北東側也有局部短暫雨機率；背風面西半部晴時多雲，中午過後中南部近山區有陣雨。

中央氣象局針對台東、恆春半島、綠島、蘭嶼發布大雨特報。今各地氣溫：北部23至36度、中部23至36度、南部23至35度、東部21至33度。