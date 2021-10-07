台灣基進立委陳柏惟罷免案將23日投票，今年36歲的他昨(6日)遭爆曾在26歲那年駕車肇事逃逸，引發軒然大波；陳第一時間親上火線說明，承認確有此事，並坦承自己當時是疲勞駕駛。對此，國民黨台北市議員游淑慧在臉書譴責，如果26歲都還分不清是非對錯，難怪36歲的陳柏惟，也還就是這樣。

陳柏惟說，自己當時身兼2份工作，那天是凌晨6點要從鹽埕區回到鳳山家的途中，因疲勞駕駛而發生的擦撞，警方也通知報案。此事自己在偵查庭時也坦然面對，也尋求和解。他承認，這不是抹黑，是事實。

游淑慧指出，酒駕之所以可惡，在於行為人無視自己「可能」造成他人危險，但肇事逃逸則更可恨，因為他無視自己「已經」造成別人的傷害，棄而不顧，如果26歲都還分不清是非對錯，難怪36歲的陳柏惟，也還就是這樣。

對此，有網友指出，「這個人鐵定會被罷免掉」、「法院認證肇事逃逸」、「肇逃就是事實，自己趕緊辭了立委」。更有網友認為，凡有酒駕記錄和開車肇事後逃逸的，都不該擔任公職人員。