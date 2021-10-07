基進黨立委陳柏惟遭媒體人踢爆2011年9月，曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑一事。陳6日承認「確有此事」，並自稱當時是疲勞駕駛；基進黨黨主席陳奕齊則回應「從來不是尋找從未犯錯的聖人入政」，引發各界熱議。對此，藥師林士峰質疑：「如果是國民黨立委，你還不往死裡打？」

針對肇事逃逸一事，陳柏惟表示，詳細狀況，判決書寫得很清楚。此事自己在偵查庭時也坦然面對，也尋求和解。陳強調，自己當初投入政治，參選、入黨，都有和相關黨主席、同事報告，也沒有否認過，但基於與當事人有保持聯絡，對方希望不要公開。然陳的說法仍引發外界質疑。

陳奕齊6日表示，「作為基進黨的主要創黨者與主席，從來不是尋找從未犯錯的聖人入政」，稱黨內要尋找的是知道自己的不足、會犯錯也知道改正，也會願意學習成長的平凡人。

對此，林士峰6日在臉書發文質疑陳奕齊雙標：「如果是國民黨立委，你還不往死裡打？」林痛批，整件事最重要的是，爆料的媒體人第一時間遭抹黑成罷免方，顯然陳並非知錯能改而是看風向不對才勇於認錯。基進黨不要忘了自己都是怎麼看台北市市長柯文哲跟國民黨的，自己要把標準線拉得那麼高，就不要怪別人用同樣的標準看你們。