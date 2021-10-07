中共軍機近期大舉侵擾台灣周邊空域，引發多國關切。美國學者裴宜理說

，北京藉此恫嚇台灣、警告他國別和台灣走得太近，她憂心中國外交政策可能愈來愈具軍國主義色彩。

裴宜理（Elizabeth Perry）現任哈佛大學教授、哈佛燕京學社社長，長期研究中國政治及歷史。她今天參加美國智庫外交關係協會（CFR）視訊研討會，與CFR會長哈斯（Richard Haass）討論中國政局等議題。

中共解放軍軍機10月以來大舉侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），曾單日出動56架次，創中華民國國防部揭露共機動態一年多來新高。美國、澳洲、英國等國政府都表示北京此舉無助區域和平穩定。

被問到北京是否意圖轉移焦點、掩飾內部諸多問題，裴宜理回顧歷史分析，1950年代台海危機，北京恫嚇台灣之餘，主要目的是在集體化、「大躍進」運動前凝聚民心；1990年代台海危機，則是北京在時任中華民國總統李登輝赴母校康乃爾大學演講後恫嚇台灣。

裴宜理說，北京這次製造危機同樣是為恫嚇台灣，並警告立陶宛等國「別跟台灣走得太近」。

她表示，北京高層深知中國內部挑戰重重，改革開放後經濟迅猛成長已成過去式，成長軌跡趨緩之際社會不平等、環境惡化、人口老化問題嚴重，她擔心這些內部問題可能帶來更多軍事化、更具軍國主義色彩的外交政策。

裴宜理指出，中國共產黨與所謂「紅色資本主義分子」的權貴階級關係密切，不利民主化，反而可能助長法西斯主義。就此來看，北京近期打壓億萬富豪、讓為牟利而買通關係的人戒慎恐懼，也許是正面的。

中共總書記習近平曾說海峽兩岸「必然統一」、政治分歧「總不能一代一代傳下去」。部分觀察家認為，習近平為推動「中華民族偉大復興」，尋求在位時實現兩岸統一，就算對台動武也在所不惜。

裴宜理認為習近平對台灣如此重視，確實有追求歷史定位的考量。

裴宜理說：「他（習近平）很樂意給中國人民相當於鄧小平讓香港『回歸祖國』的東西。如果他能讓台灣『回歸祖國』，對中共及許多中國老百姓來說將是重大貢獻。」

但她警告，習近平摧毀前領導人鄧小平定下的接班制度，可能為中共崩潰鋪路。

裴宜理說，前蘇聯時期，總書記更迭被認為有助拯救蘇聯，因為每次接班危機都代表新總書記熬過黨內鬥爭；中共內部如沒有反對力量，將失去彈性與適應能力，可能導致中共與老百姓脫節。她直言2018年中國全國人

民代表大會廢除國家主席任期限制「非常負面」，中共未來穩定充滿疑慮。