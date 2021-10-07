散裝船運費指標BDI（波羅的海運價指數）與BCI（海岬型船舶指數），昨日延續9月中旬以來的強勁漲勢，BDI來到5647點，單日漲幅達4.4％，BCI衝上萬點，來到10475點，漲幅8.36％。

運力供給端方面，由於港口防疫措施嚴格，導致多地港口出現塞港情況，其中以大陸北方港口塞港最為嚴峻。目前Capsize約有11.5％運力受到塞港影響，導致缺船狀況日益惡化。

運力需求方面，儘管大陸力求2021年粗鋼產量同比零成長，今年下半年粗鋼產量受限將影響煉鋼原料鐵礦砂需求，惟觀察近期澳洲鐵礦砂以及巴西鐵礦砂價格大幅滑落，使用外購的高品位鐵礦砂成本優勢顯現，近期澳洲與巴西發貨往大陸的鐵礦砂量有增加趨勢。法人看好澳洲及巴西鐵礦砂價格回落且逐步止穩後，搭配大陸港口鐵礦砂庫存仍未偏高，將驅動鐵礦砂的補庫存需求，故持續看好第4季散裝報價行情。

9月BDI突破5000點大關，帶動散裝航運族群的營收表現，已經公布慧洋-KY(2637)及正德(2641)，9月營收都創現歷史新高，慧洋-KY9月營收為17.09億元，年增67.66％；前3季營收129.82億元，年增50.09％；正德9月營收1.35億元，年增133.41％；前3季營收8.59億元，年增48.78％。正德指出，市場上仍處於塞港、缺船、運力減少的環境，散雜貨輪需求持續增加、租金倍數成長，換約租金調升狀況。目前運價漲勢持續強勁，散裝族群10月營收有機會再衝一波新高。