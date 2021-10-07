北市文山區上周才發生民宅丟擲信號彈事件，今（7日）凌晨0時許，景美街一處民宅，突然出現一輛不明車輛，開到民宅前後，朝大門當街開三槍掃射，造成民宅鐵門留下3個彈孔，警方獲報後以車追人，案發4小時候，在新竹西風逮捕2名涉案男女嫌犯，目前正釐清開槍動機。

犯案槍隻及子彈。（圖／文山分局提供）

據了解，這起開槍事件疑似因為債務糾紛引起，遭逮的劉男與女友，為討債前往債主家開槍警告，犯案後立即逃往新竹新豐鄉一處釣魚池休閒釣魚，絲毫不在意警方圍捕。

文山分局。（中時資料照）

警方調查，昨(6日)深夜23時51分許，景美街一民宅鐵捲門疑遭人槍擊，現場無人受傷，案經文山二分局獲報立即派遣線上警網、鑑識小隊到場了解及勘察採證；經查犯嫌駕駛1輛自小客車到場朝案發地開槍射擊後逃逸。

案經專案小組調閱相關資料過濾分析，順利今（7）日凌晨3時50分在新竹縣新豐鄉緝獲遭毒品通緝的姓男子與馮姓女子等2人到案，查扣改造槍枝1把、子彈2顆、彈殼4個等證物。詢後將劉嫌等2人依涉嫌違反槍砲、妨害自由、毀損等罪移送臺北地檢署，並建請羈押偵辦及持續擴大偵辦追查槍枝來源、釐清真正犯案動機及追查有無其他共犯。

警方表示，臺北市文山區景美街發生民眾住家鐵捲門疑遭人槍擊示威案，危害被害人及附近社區民眾之安全與安寧，案經警研判疑為債務糾紛引起；臺北市政府警察局局長楊源明相當重視本案，立即指示文山第二分局與臺北市刑警大隊（偵三隊、毒緝中心）組成專案小組全力擴大偵辦，並召開專案會議，針對偵辦重點、方向進行討論、研析，要求查明真正犯案動機及查緝相關犯嫌到案，以靖社會治安。

警方立即鎖定特定對象於案發4小時內將犯嫌查緝到案依法究辦；另對於本案歹徒恐嚇被害人及挑釁公權力之行為，本分局絕不寬待，已報請臺北地檢署指揮，極力偵辦，以展現警方強力執法之決心，俾提供治安平穩、民眾安心之良好生活環境。

住文山網友網友抱怨，文教治安亮紅燈。（圖／翻攝自臉書）

文山區上周才剛發生民宅被丟擲信號彈事件，如今又傳出槍擊案，不禁讓附近居民人惶惶，更質疑文教區治安已亮起紅燈，直呼「感覺有點丟臉」。

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