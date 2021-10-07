一名女網友表示，日前去郵局刷存款簿時，驚見帳戶裡的餘額變多，細看之下才發現，有陌生人從銀行匯了一萬元，她當下立刻聯繫該銀行專員，但就此沒了下文，直到她又接到郵局專員電話稱，匯款人找上她，要求立刻歸還一萬元，令她不滿「明明有拾金不昧，卻講得好像要霸佔人家的錢一樣」。

原PO昨（6）日於論壇《Dcard》發文指出，上個月去郵局刷存款簿，發現餘額竟然變多了，當下覺得有異，便立刻查看存款明細，看到一個來自陌生人從銀行匯款一萬元，她問了身邊所有的朋友，大家皆認為看起來像是私人轉帳。

原PO收到陌生人匯款一萬元。（圖／翻攝自Dcard）

原PO立刻撥打銀行的客服電話，希望銀行專員能幫忙聯繫匯款人，專員表示個人資料不便透露，但會幫忙聯繫，只不過兩周過去後，卻遲遲沒有接到任何電話，「當然這筆錢我也不敢動」。直到昨天她接到郵局的來電，郵局專員向她說「那位匯款人匯錯了，妳要還給他喔」。

原PO則以「我早在之前就有打電話給銀行客服，說會請匯款人與我聯繫，但一直都沒有」回應，郵局專員接著說「還是要麻煩妳轉帳還給他」。掛上電話後，原PO十分不滿，認為這筆錢一開始進到她戶頭時，就已聯繫銀行，但卻沒有幫忙聯繫，「明明拾金不昧，卻被講得好像要霸占人家的錢一樣，真的超荒謬」。ㄆ

貼文曝光後，不少網友認為原PO應該要報警處理，「建議妳要去警局報案，代表妳沒有侵占也有全額歸還回去」、「去妳家附近的派出所報警」、「叫銀行郵局自己走流程轉回去 千萬不要自己轉」、「這真的要嚴肅看待，就算不會被告成，但法院一定留紀錄」、「趕快報警處理，就算到最後被告了，還能有證據證明自己有積極處理這個烏龍」。