澎湖縣馬公市5日傍晚出現罕見「幻日」奇觀，有民眾看見天空中同時出現5個太陽，他趕緊拍照留念，但只拍到4個太陽，事後他將照片分享至澎湖臉書社團，立刻引起熱議。

ㄧ名網友在臉書社團「看見澎湖」發文表示，他傍晚在澎湖縣馬公市龍行新城頂樓往漁翁島方向，看到5個太陽，但臨時找到拍攝工具時，已經剩下四個太陽，隨著夜幕低垂，逐次遞減而後消失，他還特別強調照片絕對不是後製，笑稱「后羿射日九顆，我只射到四顆。」

一名網友在澎湖縣馬公市，捕捉到天空中出現多個太陽的奇觀。（圖／網友王茂源授權提供）

5個太陽隨著夜幕低垂，逐次遞減而後消失。（圖／網友王茂源授權提供）

貼文一出讓網友紛紛表示很美，「美不勝收，眼睛為之一亮，太神奇了，可以拍這麼多的太陽真是令人讚嘆！謝謝精彩分享」、「哇哇！好神奇！照片可以借傳嗎？謝謝」、「美在可遇而不可求的瞬間」、「快呼喊后羿，把它們射下來！」。

據了解，幻日是一種大氣光學現象，由於天空中的卷雲大量漂浮着六角形冰晶，整齊折射太陽光線，從而在太陽位置的兩側產生兩個太陽的虛像，如果沒有較低的雲層阻礙視野，民眾便可看到。幻日通常在日出或日落期間出現，因當時太陽仰角低，接近地平線。