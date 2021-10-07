泰國疫情漸回正軌、伺服器拉貨暢旺，以及航太產業的回溫，jpp-KY經寶精密(5284)9月營收合併營收1.15億元，較上個月成長25.75%，年增21.95%，前3季營收達10.09億元，年增9.96%。

經寶表示，泰國自第二季末以來，大環境受到了國內疫情加劇以及連日以來大雨，使得百業影響甚多，此時經寶的防疫措施發生了效果，對於員工的健康管理管制得宜，且工廠基地原始設計良好，受大雨的影響甚微，然客戶端受到的影響程度不一，連帶遞延經寶第三季末的出貨量，隨著大水的退去，泰國疫情也隨著疫苗的施打率提升而逐漸受到控制，營運逐漸恢復到正軌。

經寶除了伺服器拉貨持續暢旺，航太產業的回溫也帶來了營運上的加乘作用；此外，公司配合泰國政府的節能政策，布局已久的泰國自製電動機車也將於10月份舉辦記者說明會，將和泰國政府一起宣誓泰國自製電動機車產業發展的決心，可望為營運帶來新動能。